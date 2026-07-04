Unai Simón: “El récord lo hubieran conseguido también David Raya o Joan García”

“Mientras sea una situación porque se habla bien de los tres porteros, los debates no me van a influir ni importar. Ni a mis compañeros. Estoy seguro de que formamos el mejor trío de porteros del Mundial. Mi récord lo hubieran conseguido también David y Joan. Los debates son positivos y convivimos con ello. Lo más importante es entrenar a ‘cara de perro’, dejándote la vida”, dijo en rueda de prensa.

“Grimaldo está siendo un ejemplo para todos. No ha podido disputar ningún minuto, como otros jugadores. Pero al día siguiente de no jugar están entrenando como animales. Y en eso nos fijamos los que jugamos más minutos; eso me pasa a mí con David Raya y Joan García. A ellos no les gustaría hacer el entrenamiento después del partido porque significa que no han tenido minutos, pero lo hacen y se comen el campo. Y eso es clave”, añadió sobre la competencia en la portería.

Un récord, superando los 517 minutos de Walter Zenga en Italia 1990 que explica en el trabajo defensivo del equipo.

“Lo del récord habla mejor del equipo que de mí, por cómo ha venido la dinámica. Llega un momento en el que mi nombre aparece en portada, pero tiene que estar orgulloso el equipo. Concedemos pocas ocasiones y todos trabajamos por y para ello. El récord me ha valido para reconocer aún más el trabajo que estamos haciendo”, aseguró.

Además, dejó una reflexión para las futuras generaciones de porteros.

“En todos los mundiales hay porteros que se dan a conocer o que destacan. A Ochoa le he visto en todos los Mundiales que yo he visto y compartir torneo es un orgullo para mí. La posición de portero es muy determinante y algo ingrata cuando vienen mal dadas, y poco agradecida cuando se consigue un objetivo. La generación de porteros que vienen tienen que ser conscientes de que somos los villanos porque paramos los goles, y que cuando vienen mal dadas somos los primeros señalados. Es el fútbol en el que vivimos”, apuntó.

Por otro lado, se mostró orgulloso de la felicitación que recibió por el récord por parte de José Ángel Iribar, leyenda del fútbol español y del club que comparten, el Athletic Club.

“Me llegó la felicitación por parte del club. Para todos los que formamos parte del Athletic, Ángel es el mejor que hay. El número uno. Me halaga mucho que diga esas palabras, es un orgullo para mí. Hay un trabajo detrás de todo lo que ha hecho él. Sigue estando presente en todos los eventos, los partidos… el fútbol es lo que transmite Ángel, cómo transmite el Athletic y cómo ve el fútbol”, declaró.

“Es muy importante mantener esta visión durante mucho tiempo. Lo importante es dejar huella en este deporte y escribir en tu legado lo que quieres ser y has querido ser en esta vida. Y en eso es el número uno; yo con 80 años no voy a poder conseguir lo que ha hecho él. El fútbol ha cambiado mucho ahora respecto a su época, pero lo importante es dejar esa huella, que muy pocos lo han conseguido”, ponderó.