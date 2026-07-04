Witsel: “Es distinto a marzo, han mejorado y casi todo el estadio estará en contra”

“Ahora la situación es completamente diferente a la de ese partido. Son mejores que entonces y casi todo el estadio estará en nuestra contra. Será completamente diferente. También pienso en ese partido en el Mundial de 2014 contra Estados Unidos (con victoria belga por 2-1 en la prórroga). Fue un partido loco, pero eso también era diferente porque era en Brasil, no aquí en Estados Unidos”, recordó en rueda de prensa desde Seattle, donde se jugará el encuentro.

Estados Unidos podría alinear una defensa de tres centrales. “No creo que haya que adaptarse necesariamente al hecho de que jueguen con tres atrás. Creo que tenemos armas para hacerles daño. Ya lo hicimos en un amistoso en marzo”, apuntó.

“El contexto ahora es completamente diferente. Es un partido del Mundial, con un estadio que va a estar lleno. Va a ser un poco distinto. Pero creo que debemos mantener nuestros principios y quizá, en este partido, jugar un poco más en profundidad, porque atrás tampoco son los más rápidos”, continuó.

“Creo que tenemos realmente opciones. Después, sigue siendo un muy buen equipo, con jugadores como McKennie y Pulisic, que son importantísimos para ellos. Habrá que tener cuidado, ser sólidos y, sobre todo, la intensidad del partido va a ser realmente importante”, declaró.

Witsel explicó que “todavía” no tiene “una idea clara de quién va a jugar” contra Estados Unidos. “Pero será el grupo el que marque la diferencia el lunes, como ya se demostró en el último partido contra Senegal. Yo creo que volverá a ser así contra Estados Unidos”, dijo el centrocampista de 37 años y 138 internacionalidades con Bélgica.

Él aún no ha disputado minuto alguno en el torneo. “Todavía no he jugado y claro que espero hacerlo. El día que deje de esperarlo, será mejor que pare. También lo entiendo. Hemos ido por detrás en tres de los cuatro partidos y tiene sentido que el entrenador saque a jugadores ofensivos. Si me saca, no es para marcar goles, pero sí espero tener más oportunidades de jugar”, valoró.