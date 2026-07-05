Courtois, sobre Balogun: “No cambia nada, queremos ganar contra quien juguemos”

“Para nosotros, como jugador, no cambia nada. Nos vamos a centrar en el partido y queremos ganar sobre el terreno de juego contra quien juguemos. Y el resto queda a criterio de la respuesta de la Federación Belga de Fútbol”, aseguró en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en el estadio Lumen de Seattle.

“Voy a jugar del mismo modo que iba a jugar e intentar avanzar a cuartos de final. Es una pregunta para la Federación, no para mí. Que esto sea el día antes del partido ha sido un poco como una sorpresa. Si se hubiera hecho antes, pues quizás hubiéramos podido prepararnos un poco más. Seremos once contra once en el terreno de juego más los que luego salgan. No esta solo Balogun. Tenemos que jugar y hacer nuestro fútbol”, declaró.

Y, como hizo su seleccionador, Rudi García, zanjó el asunto a la siguiente pregunta sobre el tema: “No hace falta responder más a eso. Al final, nosotros, como equipo, entrenador y jugadores, estamos preparando el partido y todo lo que viene después es para nuestra federación”.