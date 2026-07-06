El IPS colocó un billón “a la vista” en Ueno tras ser banco

Informes oficiales del Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente presidido por Isaías Fretes, desnudan el manejo de los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones en los últimos tres años, coincidiendo con la llegada al poder del gobierno de Santiago Peña.

Gran parte de estos recursos permaneció bajo la modalidad de “depósitos a la vista” en Ueno Bank, entidad vinculada al Grupo Vázquez (presidido por Federico Miguel Vázquez), exsocio comercial del mandatario. Al mantenerse bajo este formato, el millonario flujo no generó ganancias para la previsional, según los propios criterios técnicos de la institución.

De hecho, el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, reconoció en la última sesión del Consejo de Administración que Ueno Bank se encuentra sobrepasado en el límite máximo de depósitos o inversión por emisor establecido en la Ley Nº 7235/2023, la cual crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Esta infracción a los topes legales se da, justamente, por la acumulación de depósitos a la vista.

Sin embargo, para justificar la situación, el funcionario encargado de custodiar los recursos de los aportantes declaró que, a su criterio, los fondos a la vista “no son inversiones”. Argumentó que para recibir tal calificación se requiere cumplir con condiciones como un plazo fijo, una tasa de interés y no estar disponibles de forma inmediata.

Con este descargo, Díaz terminó confirmando un esquema sumamente perjudicial para la previsional, que mantiene sumas siderales ociosas sin generar un solo guaraní de beneficio para los jubilados.

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Los documentos oficiales de la previsional demuestran que la captura de depósitos a la vista por parte de Ueno se disparó apenas logró convertirse en banco. Esta tendencia se sostuvo por alrededor de un año, registrando un pico histórico en el que, en un solo mes, la entidad recibió más de un billón de guaraníes.

El vertiginoso salto

Los registros financieros son demoledores. Hasta noviembre de 2023, cuando Ueno operaba aún como financiera (mientras tramitaba su conversión a banco ante el Banco Central del Paraguay), manejaba inversiones por G. 80.000 millones del IPS y cero guaraníes en cuentas a la vista. Esos G. 80.000 millones en inversiones habían sido capturados entre septiembre y noviembre de ese mismo año.

La coincidencia temporal saltó a la vista en diciembre de 2023. Tras anunciarse la aprobación de su transformación en banco, los informes del IPS reflejaron la entrega inmediata de G. 170.170 millones bajo la modalidad “a la vista”, mientras que sus inversiones tradicionales permanecían estancadas en los mismos G. 80.000 millones.

Para enero de 2024, la cifra en depósitos disponibles siguió escalando hasta alcanzar los G. 216.833 millones. Entre febrero y abril de ese año se registró una disminución en las cuentas a la vista, pero en paralelo comenzó un fuerte salto en los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), que treparon a G. 359.000 millones.

A partir de mayo de 2024, los fondos a la vista volvieron a crecer sin freno. La cuenta arrancó ese mes con G. 20.442 millones y escaló hasta tocar un techo de G. 1,07 billones colocados como “disponibles” (en guaraníes y dólares) en una sola entidad bancaria. Mientras tanto, las inversiones formales en CDA se mantuvieron en G. 359.000 millones hasta julio de 2024, llegando a un tope de G. 704.915 millones en noviembre de ese año con la inyección de bonos, tres meses después de aprobarse la fusión del banco con el desaparecido Visión Banco.

Hacia diciembre de 2024, los CDA aumentaron, pero los fondos ociosos a la vista continuaban en torno a los G. 761.548 millones. Durante el año 2025, el promedio de dinero “disponible” se consolidó en niveles elevados, oscilando entre los G. 364.616 millones y G. 535.286 millones, con una única baja en julio de 2025, cuando el saldo bajó temporalmente a G. 6.693 millones.

Desde esa reducción en adelante, y hasta abril de este año, los depósitos a la vista del IPS en la entidad no han descendido de la barrera de los G. 120.000 millones (aproximadamente unos US$ 20 millones), consolidando un millonario flujo de caja sin rendimiento para el fondo de jubilaciones.