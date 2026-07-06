Video de circuito cerrado fue clave para detener a presunto autor de homicidio en Asunción

Las imágenes de una cámara de circuito cerrado fueron determinantes para esclarecer el homicidio de Carlos Miguel Domínguez Duré, de 30 años, ocurrido en el barrio Santa María de Asunción. La Policía Nacional detuvo al principal sospechoso y a su hermano durante un procedimiento realizado horas después del crimen, además de incautar el cuchillo que habría sido utilizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:15 del sábado sobre la calle Silvano Mosqueira casi Virgen de Caacupé. Según la investigación, el ahora fallecido recibió una única puñalada en el tórax, lesión que le provocó un shock hipovolémico y posteriormente la muerte en el Hospital Universitario.

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Circuito cerrado fue clave para la investigación

El subcomisario Livio Brizuela, de la Comisaría 11ª Metropolitana, explicó que el análisis de las imágenes captadas por una farmacia de la zona permitió identificar al presunto autor del ataque.

De acuerdo con los investigadores, el principal sospechoso es Enzo Emanuel Barreto Acosta, de 22 años, quien fue aprehendido junto con su hermano, Tadeo Javier Barreto Acosta, de 25 años, durante un allanamiento realizado en la vivienda donde ambos residían.

Los agentes también incautaron un cuchillo tipo carnicero, de unos 30 centímetros de hoja y mango negro, que sería el arma utilizada en el homicidio.

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Conflicto previo habría desencadenado el crimen

Según manifestó el jefe policial, entre la víctima y el presunto autor existían conflictos desde días atrás. Incluso, ambos se habrían amenazado mutuamente antes del ataque.

Las averiguaciones apuntan a que el enfrentamiento tendría origen en un supuesto hurto de un teléfono celular ocurrido meses atrás. De acuerdo con la versión policial, Domínguez Duré habría sido señalado como responsable de ese hecho, situación que habría alimentado la disputa entre ambos.

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El arma fue hallada detrás de la vivienda

Brizuela relató que, tras las detenciones, los familiares de los sospechosos colaboraron con la investigación. En un primer momento, los policías recibieron la información de que el cuchillo había sido arrojado sobre el techo de la vivienda.

Sin embargo, luego de una inspección sin resultados, los agentes revisaron un patio baldío ubicado detrás del inmueble y encontraron el arma blanca al otro lado de una muralla.

Según el informe policial, el hermano del principal sospechoso se negó inicialmente a brindar información sobre el paradero del cuchillo, aunque posteriormente indicó el lugar donde finalmente fue localizado.

Investigación continúa

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 11ª Metropolitana, con apoyo del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. El Ministerio Público tomó intervención en el caso y prosigue con las diligencias para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

La autopsia médica preliminar determinó que Carlos Miguel Domínguez Duré falleció a consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca en el tórax, compatible con una única puñalada.