En gran partido, Inglaterra deja fuera a otro anfitrión, México

La selección de Inglaterra aguantó buena parte del segundo tiempo con un hombre menos, para arrebatarle la sonrisa y el “Y si sí?” a México en el Gigante Azteca, ganando 3-2 en un partido que vio de todo un poco por el Mundial 2026.

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En el juego que se inició el domingo en nuestro país, los “cruzados” asestaron goles consecutivos de contragolpe por medio del mejor jugador del campo, Jude Bellingham, a los 36′ y 38′.

Rápidamente, el goleador mexicano, Julián Quiñones llegaba al descuento y metía de nuevo en el partido a “El Tri” a los 42′, si bien faltaba aún toda la complementaria.

Con la expulsión del defensa inglés Jarell Quansah a los 54′, México aseguró la tenencia, sin embargo, desde los 12 pasos, el implacable Kane convirtió el 3-1 a los 60′.

Tampoco tardó en descontar, por la misma vía a los 69′, Raúl Giménez para un score de 2-3, pero fue definitivo, lastimosamente para el sueño de los mexicanos.

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Con los locales empujados por su ímpetu y por todo el estadio, los anfitriones llegaron a las inmediaciones de la valla de Pickford, pero sin doblegarla, para que Inglaterra consiga una sufrida, pero meritoria clasificación, por la estrategia, la efectividad y la guapeza para aguantar hasta el final.

Como en otros juegos, el comienzo del partido se atrasó debido a las inclemencias del tiempo, pero una vez que se dio el pitazo inicial, se pudo ver un cotejo con la entrega que la instancia exige a los seleccionados.

Los octavos de final del Mundial son pésimos y esquivos para América hasta aquí, con las eliminaciones de Canadá, Paraguay, Brasil y ahora México.

Quedan portando el estandarte continental y las esperanzas EE.UU., que juega este lunes, y los sudamericanos Argentina y Colombia, que tienen sendos compromisos el martes.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio Ciudad de México. Árbitro: Alireza Faghani, Asistente 1: George Lakrindis, Asistente 2: Andrew Lindsay (australianos),4to árbitro: Jalal Jayed, 5to árbitro: Zakaria Brinsi (marroquíes), VAR: Nicolás Gallo (Colombia), AVAR: Juan Lara (Chile), SVAR: Juan Soto (Venezuela).

Alineaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez (79′ Álvaro Fidalgo), César Montes (ST Edson Álvarez), Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (61′ Brian Gutiérrez), Gilberto Mora (61′ Santiago Giménez); Raúl Jiménez, Julián Quiñones (81’ Guillermo Martínez) y Roberto Alvarado. D.T.: Javier Aguirre Onaindía.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico Oreilly (75′ Djed Spence), Marc Guehi, Jarell Quansah; Declan Rice, Elliot Anderson (75′ Dan Burn), Jude Bellingham; Bukayo Saka (57′ Juan Stones), Harry Kane (90’ Morgan Rogers) y Anthony Gordon. D.T.: Thomas Tuchel.

Goles: 42′ Julián Quiñones, 69′ Raúl Giménez de penal (M); 36’ y 38’ Jude Bellingham, 60′ Harry Kane de penal (I).

Amonestaciones: Jorge Sánchez, Joan Vazquez (M); Nico Oreilly, Marc Guehi, Declan Rice, Jordan Henderson (I).

Expulsado: Jarell Quansah (I).