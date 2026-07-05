De Bruyne, Trossard y Mechele, dudas de Bélgica contra Estados Unidos

“Tenemos tres jugadores que quizá no estarán disponibles. No lo sabemos aún, no han entrenado en los últimos días y la sesión de hoy es importante”, explicó Rudi García, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera al choque en el estadio Lumen, escenario del encuentro.

“Necesitamos que los jugadores estén al cien por cien”, continuó el técnico, que apuntó que si un once funciona “no hay que tocarlo”, porque el equipo ganó a Senegal (3-2), aunque no fue la misma alineación que empezó el duelo del pasado miércoles y que iba perdiendo por 2-0.