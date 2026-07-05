Fútbol Internacional
05 de julio de 2026 a la - 17:40

De Bruyne, Trossard y Mechele, dudas de Bélgica contra Estados Unidos

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Kevin de Bruyne, Leandro Trossard y Brandon Mechele, futbolistas de la selección de Bélgica y que no han podido entrenarse al cien por cien en los últimos dos días, son duda para el partido de los octavos de final del Mundial 2026 contra Estados Unidos en Seattle.

Por EFE

“Tenemos tres jugadores que quizá no estarán disponibles. No lo sabemos aún, no han entrenado en los últimos días y la sesión de hoy es importante”, explicó Rudi García, su seleccionador, en la rueda de prensa de la víspera al choque en el estadio Lumen, escenario del encuentro.

“Necesitamos que los jugadores estén al cien por cien”, continuó el técnico, que apuntó que si un once funciona “no hay que tocarlo”, porque el equipo ganó a Senegal (3-2), aunque no fue la misma alineación que empezó el duelo del pasado miércoles y que iba perdiendo por 2-0.