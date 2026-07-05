Luis de la Fuente: “Con lo que hicimos hasta ahora no nos da para ganar”

“Mi última palabra en los entrenamientos es: ‘Mañana hay que hacerlo mejor’. Y que Rodri piense así refleja el sentir de todos los que acompañamos a los futbolistas. Con lo que hicimos hasta ahora no nos da para ganar el Mundial”, aseguró en rueda de prensa.

Además, Luis de la Fuente recordó el precedente más reciente entre ambas selecciones, la final de la Liga de Naciones en la que Portugal se impuso en penaltis (5-3) tras el 2-2 en el marcador al concluir la prórroga.

“Tenemos la experiencia de la final de la Liga de Naciones que fue un gran partido para el espectador, pero yo me quedé con la cosilla de que hicimos un poquito más para ganar, una cuestión de sensaciones”, analizó.

“Lo hemos visto en varias ocasiones, especialmente en estas semanas, sobre todo por tener conocimientos del rival. Porque el partido se determinará por pequeños detalles e intentaremos buscar sus puntos débiles. Será un partido diferente”, continuó.

Una eliminatoria de octavos de final a la que España llega tras no encajar ningún gol en el torneo, con una defensa en la que Pau Cubarsí, con 19 años, está siendo titular indiscutible. Y de su defensa central, Luis de la Fuente destacó su mentalidad.

“El futbolista no lo es por las condiciones futbolísticas solo, hay otros aspectos. Son jugadores jóvenes con un control de las emociones e interpretación de partidos de una manera genial. Esa es la verdadera diferencia. No serían tan bueno sin esto, y eso marca la diferencia en estos futbolistas tan jóvenes, que parece que llevan toda la vida jugando al fútbol”, valoró.

Por otro lado, reconoció que, con lo hecho hasta ahora “no les da” para ganar el Mundial y que han de mejorar para hacerlo.

“Esto no es una Liga, no hay 38 jornadas. Mañana es una final por lo que significa. Puede ser el último partido o seguir en el torneo. Tenemos que tener una mejora progresiva, constante pero inmediata. Tengo tanta fe y confianza en nuestros futbolistas que siempre les veo margen de mejora”, dijo.

Luis de la Fuente consideró que su equipo tenga la exigencia de lo logrado en la Eurocopa 2024, de la que salieron vencedores, “siempre es bueno porque sabes que eres capaz de hacerlo”, y no ve negativo que se les compare con la generación española que ganó dos Eurocopas y un Mundial.

“El hecho de que te comparen con generaciones tan brillantes ya es un honor. A estos futbolistas no les ha regalado nadie nada, solo les falta ser campeones del mundo. Estamos en el camino. Es muy difícil ganar un Mundial, pero tienen mucho futuro por delante y van a tener un reconocimiento fantástico”, contestó.

Un partido ante Portugal en el que Nico Williams y Yeremy Pino, quienes salen de lesión, podrían tener minutos.

“Veremos cómo va el partido. Es el que nos va a decir si tiene o no minutos o lo que es más interesante para el equipo y para él. Podría participar, obviamente, con las limitaciones que da una lesión y el parón que ha sufrido. Y no es lo mismo salir en un partido cuesta abajo o cuesta arriba. Con él y con Víctor Muñoz lo veremos mañana”, aseguró.

Y, explicó, que su planteamiento no depende tanto de las fortalezas de Portugal y sí de propiciar que sean los lusos los que se preocupen de la calidad de España.

“Estoy, independiente de si se tiene que hacer o no, en base a si tiene una banda derecha o izquierda buena. Portugal tiene un grandísimo equipo y hay que estar muy pendientes de todos. Nosotros queremos que ellos estén más ocupados de nuestras bandas más que nosotros de ellos. Total y absoluta confianza en nuestros jugadores”, señaló.

“Cuando uno empieza a dar forma a un estilo tienes que empezar a construirlo por determinadas demarcaciones. Yo soy un entrenador al que siempre le ha gustado el lateral ofensivo, con recorrido… Me gusta jugar con extremos; una serie de características que, gracias a Dios, con estos futbolistas se cumplen con creces. Y sería muy poco inteligente por mi parte coartar a mis futbolistas; yo intento hacerles mejores y que se sientan cómodos en el partido”, completó respecto al estilo de su equipo”, dijo.