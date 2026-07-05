Solbakken: "Es el día más importante en la historia del fútbol noruego"

"Nuestro portero (Ørjan Nyland) ha hecho paradones y obviamente teníamos a Erling (Haaland). Han hecho el partido que tenían que hacer en el que ha sido el día más importante del fútbol noruego. Hemos mantenido la calma. Todo el mérito para mis jugadores", afirmó.

El entrenador destacó que la selección forma "un gran grupo en el que a todos les encanta estar juntos, donde todos se ayudan y se protegen mutuamente".

Sobre Haaland, que anotó su sexto y su séptimo gol en la Copa del Mundo, destacó "lo bien que está físicamente".

"Ha estado muy activo en los balones largos. La verdad es que hemos estado nuestra mejor versión en muchas fases del juego. Tenemos que dar nuestra mejor versión y si lo hacemos podemos ganarle a cualquiera", dijo el técnico del equipo escandinavo, que se enfrentará al ganador del Inglaterra-México.

"No estoy pensando ni en México ni en Inglaterra. No tengo ninguna preferencia", dijo al respecto.

Sobre el desarrollo del encuentro, dijo que el plan noruego fue siempre "tener la pelota y salir jugando desde atrás", y que metió a Andreas Schjelderup y Oscar Bobb al descanso para tener posesiones largas y esperar a que Brasil se abriera.

"Necesitábamos posesiones y ataques largos para ir desgastando a Brasil y luego entrar a rematar", explicó, y dijo que con Neymar ya en el campo la canarinha estaba "arriesgando demasiado".