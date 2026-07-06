Nyland, portero de Noruega: "Ha sido el mejor partido de mi vida"

"Es el mejor partido de mi vida, claro que sí", afirmó a EFE Nyland, que destacó que haber ganado a Brasil es "algo para no olvidar nunca" porque el Mundial "solo se juega cada cuatro años".
"Estamos en cuartos, es una gran hazaña", dijo, y agregó que prepararon el partido "sabiendo de la gran calidad de Brasil".
"Sabíamos de su calidad en su ataque y en el banquillo", señaló.
Indicó que al parar en la primera parte el penalti a Bruno Guimaraes, cuando el encuentro iba 0-0, sintió que era "difícil" superarle.
"Fue un gran momento para mí pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo", contó.
El guardameta agregó que el equipo tuvo que "luchar" para ganar.
"Estamos muy felices, hemos hecho historia", dijo.