Nyland, portero de Noruega: "Ha sido el mejor partido de mi vida"

"Es el mejor partido de mi vida, claro que sí", afirmó a EFE Nyland, que destacó que haber ganado a Brasil es "algo para no olvidar nunca" porque el Mundial "solo se juega cada cuatro años".

"Estamos en cuartos, es una gran hazaña", dijo, y agregó que prepararon el partido "sabiendo de la gran calidad de Brasil".

"Sabíamos de su calidad en su ataque y en el banquillo", señaló.

Indicó que al parar en la primera parte el penalti a Bruno Guimaraes, cuando el encuentro iba 0-0, sintió que era "difícil" superarle.

"Fue un gran momento para mí pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo", contó.

El guardameta agregó que el equipo tuvo que "luchar" para ganar.

"Estamos muy felices, hemos hecho historia", dijo.