Aliou Dieng aterriza en Manises para cerrar su fichaje por el Valencia

Dieng, de 28 años, reconoció en su llegada al aeropuerto de Manises su ilusión por firmar por el equipo de Mestalla y habló de "noches europeas" como objetivo. “El Valencia es gran club y estoy muy contento de llegar aquí. El objetivo es traer de vuelta las noches de Liga de Campeones y de Europa a Valencia y pelearemos por ello este año", señaló en declaraciones a los medios.

"He hablado con el entrenador (Carlos Corberán) y espera mucho de mí. Espero devolver la confianza y dar lo mejor de mí al club", añadió.

El pivote de Mali, que pasará las pertinentes pruebas médicas y físicas en las próximas horas, se convertirá en nuevo jugador del Valencia tras abandonar el Al Ahly egipcio.

La incorporación de Dieng será el cuarto de los fichajes del equipo valencianista tras los de Justin de Haas, Guido Rodríguez y Ryunosuke Sato.