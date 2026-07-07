Arbeloa firma tres años como entrenador del Fulham

Shaid Khan, propietario del club, explicó que Arbeloa fue el “candidato original” cuando iniciaron las conversaciones en el mes de junio.

“Rápidamente quedó bastante claro que era y es la elección correcta. Estoy encantado de que Álvaro haya aceptado el desafío de impulsar al Fulham. Álvaro es muy ambicioso. También tiene un gran interés en nuestra Academia y cree en dar una oportunidad a los jugadores jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de jugar al fútbol ofensivo”, expuso en la web del club.

Tony Khan, copropietario del Fulham, incidió en que Arbeloa es “muy inteligente” y tiene “un profundo conocimiento del deporte, una ética de trabajo muy fuerte y está decidido a tener éxito en el Fulham”.