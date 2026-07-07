El 95% de hinchas paraguayos ya regresó de EE.UU. tras la eliminación de la Albirroja

Desde el sector turístico confirmaron que el 95% de los paraguayos que volaron a los Estados Unidos para acompañar a la Selección Paraguaya de Fútbol en el Mundial 2026, ya regresó al país tras la eliminación ante Francia en los octavos de final.

José Brunetti, director comercial de la agencia Maral Turismo, explicó en entrevista con ABC cómo se comportó el mercado local durante esta “fiebre mundialista”. Según las estimaciones del sector, más 8.000 paraguayos se trasladaron a Estados Unidos desde el inicio del torneo en junio.

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Cabe resaltar que el Mundial se jugó también en México y Canadá, pero como la Selección no tuvo participación en esos países, entonces hubo demanda turistica del paraguayo en esta temporada. Es decir, el 100% de la demanda de vuelos desde Paraguay fue a las sedes estadounidenses.

La mitad viajó con paquetes cerrados

El movimiento de las agencias fue creciendo a la par del rendimiento del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. A medida que la Albirroja superaba las fases, el número de reservas de última hora se disparaba de forma considerable, según detallaron.

“Aproximadamente el 50% de los viajeros contrató paquetes turísticos completos a través de agencias de viajes. La gran mayoría compró los servicios programados estrictamente hasta la fase de octavos de final. Aquellos que contrataron más noches por si Paraguay seguía avanzando, optaron por quedarse a pasear y hacer turismo en Nueva York”, comentó Brunetti.

Paraguayos optaron por turismo de playa, parques y la Gran Manzana

Brunetti reveló que los hinchas paraguayos supieron sacarle el máximo provecho a sus vacaciones y dividieron sus actividades turísticas según las sedes donde jugaba la Selección.

Durante la fase de grupos, en la costa Oeste, los compatriotas se concentraron en las sedes de Los Ángeles y San Francisco. Aprovecharon para recorrer la costa de California, visitando puntos icónicos como Malibú, Santa Mónica, Santa Bárbara y Venice Beach.

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También se registraron visitas masivas a los parques de Disneyland y Universal Studios Hollywood, viajes a Las Vegas y, en menor cantidad, recorridos por Napa Valley y Carmel-by-the-Sea.

Durante los 16avos y octavos de final, en la costa Este, con los partidos disputados en Boston y Filadelfia, la marea Albirroja se trasladó en masa para copar la ciudad de Nueva York y sus alrededores. De esta manera Manhattan se convirtió en el centro de festejos y paseos.

Una inversión promedio de 6.000 dólares

Apoyar a la Selección Paraguaya en un torneo de esta envergadura implicó un importante esfuerzo económico para las familias y los fanáticos paraguayos.

Al promediar los gastos de quienes viajaron para ver uno o dos partidos de las etapas decisivas, Brunetti estima que el costo promedio por persona se situó entre los 5.500 y 6.000 dólares, cifra que cubre los vuelos, alojamientos y entradas, pero excluye el dinero de bolsillo gastado directamente en los destinos.

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No obstante, Brunetti aclaró que hubo un segmento importante de clientes que invirtió presupuestos mucho más elevados. Se trata de los hinchas que adquirieron estadías completas de hasta 25 noches para presenciar cinco partidos de forma consecutiva y que optaron por categorías de entradas preferenciales en los estadios mundialistas.

Con el retorno del último 5% de los rezagados previsto para los próximos, el país cierra un capítulo inolvidable de turismo deportivo.