Caso Mbappé: Sergio Rojas sale en defensa de Celeste Amarilla

La polémica desatada por las publicaciones de la senadora liberal Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé sigue generando repercusiones políticas. Esta vez, el senador liberal Sergio Rojas salió en defensa de su correligionaria, sostuvo que sus expresiones no tuvieron un contenido racista y cuestionó la postura asumida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El caso escaló luego de que el cruce en redes sociales entre Amarilla y el delantero francés alcanzara repercusión internacional, al punto de motivar pronunciamientos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del Gobierno paraguayo, que a través de Cancillería se desmarcó de las expresiones de la legisladora.

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Cuestionó la reacción de Cancillería

Rojas consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó con apresuramiento al emitir un comunicado para aclarar que las expresiones de Amarilla no representaban la posición oficial del Paraguay.

A criterio del legislador, la controversia correspondía a una opinión personal y no a un asunto de política exterior. “No se trataba de una cuestión de Estado, era una cuestión personal”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la referencia realizada por Amarilla sobre el origen camerunés de Mbappé no constituye una expresión ofensiva ni discriminatoria.

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“No veo que haya dicho nada malo realmente Celeste. Decirle de origen camerunés no veo que sea una ofensa”, expresó.

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“Mbappé se ganó el repudio”

El senador también cuestionó la actitud que, según dijo, tuvo el delantero francés durante el partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026.

Rojas aseguró que Mbappé mostró una conducta “sarcástica” y “soberbia” hacia varios jugadores paraguayos, entre ellos el arquero Orlando Gill, situación que, según afirmó, provocó el rechazo de gran parte de la afición nacional.

“Mbappé realmente se ganó el repudio generalizado de los paraguayos por la actitud que tuvo durante todo el partido”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que la publicación de Amarilla fue una reacción similar a la que, según él, expresaron numerosos paraguayos tras el encuentro deportivo.

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Habló de un posible trasfondo ideológico

Durante la entrevista en el programa Mesa con EVP, Rojas no descartó que la amplia difusión internacional del caso responda a intereses que trascienden la discusión deportiva.

El legislador sostuvo que le resulta “sospechoso” que una publicación realizada desde Paraguay haya generado una reacción de semejante magnitud y planteó la posibilidad de que existan intereses ideológicos o geopolíticos detrás de la controversia.

“No descarto que haya una cuestión global de interés”, afirmó, aunque reconoció que no cuenta con pruebas para sostener esa hipótesis.

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Respaldo de la bancada liberal

Rojas aseguró además que Celeste Amarilla cuenta con el respaldo de la bancada liberal y de integrantes de la multibancada opositora en el Senado.

Según indicó, hasta el momento no recibió críticas de sus colegas por las expresiones de la legisladora y reiteró que, desde su punto de vista, no existieron agravios que puedan ser considerados discriminatorios.