Caso Mbappé: Soroka tilda de “té de naranja” a la Cancillería

El escándalo por los comentarios de la senadora Celeste Amarilla contra el futbolista Kylian Mbappé sigue provocando reacciones. El senador Colym Soroka (ANR), durante una entrevista por ABC TV, lamentó la postura asumida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y acusó a la institución de actuar con debilidad y falta de patriotismo.

Las declaraciones del legislador se dan luego de que la Cancillería paraguaya emitiera un comunicado oficial para “deplorar y rechazar” las expresiones de la senadora liberal. Asimismo se desmarcaba del conflicto y ratificaba los lazos de amistad con el pueblo francés. Para Soroka, la respuesta diplomática fue desproporcionada y carente de criterio legal.

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“Es un conflicto personal, no nacional”

“Nosotros tenemos un ‘té de naranja’ como canciller, que trata de ser cómodo y de algún modo justo. El enunciado emitido por la Cancillería careció totalmente de un fundamento hasta constitucional, en el sentido de que el conflicto con la senadora Celeste Amarilla y Mbappé fue de un carácter personal y no nacional. Eso hay que separarlo”, argumentó Soroka.

El senador criticó la rapidez con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó en este caso. Asimismo, contrastó con el silencio que la institución guardó en otras oportunidades frente a intromisiones extranjeras.

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“Cuantas veces tuvimos diferencias con algunos embajadores con criterios diferentes al nuestro y veíamos una Cancillería muda. Hace mucho tiempo la Cancillería perdió ese itinerario de ser nacionalista y ser un ente que proteja los intereses de nuestra nación”, disparó.

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Cuestionamientos a las exigencias de la Unión Europea

Más allá del cruce de palabras entre la senadora y el capitán de la selección francesa, Soroka aprovechó la ocasión para advertir sobre lo que considera una fuerte presión internacional de los países europeos, incluyendo a Francia, para imponer condiciones comerciales y ambientales a la producción paraguaya.

El legislador señaló que existen intenciones externas de dictar al país qué variedad sembrar o cuántos animales criar por hectárea.

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Aseguró que la Unión Europea está perdiendo su “musculatura” debido a crisis internas que nadie menciona. Criticó además el sistema social de los países del viejo continente y señaló que Francia tiene una presión tributaria altísima y una brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres. “No es un país equitativo como el Paraguay”, afirmó.

Un llamado a los futuros presidenciables

Soroka alertó que detrás de estas situaciones existe una hoja de ruta impulsada por corporaciones globales que buscan intervenir en el sistema educativo, comercial y en el ecosistema de producción nacional, lo que calificó como el escenario más grave.

Por este motivo, sostuvo que los futuros candidatos a la presidencia de la República ya deben ir diseñando una postura firme y un rumbo claro como nación. Sostuvo que las próximas campañas políticas no bastará un discurso simple, sino que se requerirá coraje para defender la cultura, el comercio y el estilo de vida paraguayo ante las exigencias del mapa internacional.