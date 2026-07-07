Aucas vence y sube al tercer puesto en Ecuador

El único gol del encuentro lo marcó el atacante ecuatoriano Luis Arroyo con un espléndido golpe de cabeza, el primero que anota esta temporada con el conjunto quiteño.

El partido estuvo marcado por la polémica debido a las decisiones arbitrales. En el primer tiempo, el árbitro Oswaldo Contreras expulsó a Roger Arias, del Guayaquil City, pero, tras ser llamado por el VAR para revisar la acción, rectificó y sustituyó la tarjeta roja por una amarilla.

La decisión inicial de Contreras provocó airados reclamos del técnico del Guayaquil City, Pool Gavilánez, quien terminó expulsado en una primera parte repleta de interrupciones y que se resolvió con el tanto de Arroyo.

Concluida la decimoséptima jornada, Independiente del Valle conservó el liderato absoluto con 40 puntos tras golear por 4-0 al colista Manta, mientras que Barcelona es segundo con 29 unidades luego de imponerse por 2-0 al Deportivo Cuenca.

Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó por 1-0 en su visita al Macará, pero se mantuvo en el cuarto puesto con 27 puntos.

Deportivo Cuenca, también con 27 unidades, ocupa la quinta posición por una menor diferencia de goles, mientras que Universidad Católica quedó en el sexto lugar tras perder de local por 2-3 frente a Mushuc Runa.

La tabla de goleadores tiene a nuevos líderes: Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte, y el argentino Agustín Herrera, del Orense, con siete goles cada uno.

Con seis goles aparecen Emerson Pata (Independiente del Valle), Edinson Mero (Guayaquil City), Byron Palacios (Universidad Católica), Ronie Carrillo (Mushuc Runa) y el boliviano Bruno Miranda, que no continuará en Aucas.