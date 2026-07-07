Doué aviva la competencia, Francia se prepara para otro escenario

En el medio campo persiste la duda de Aurelien Tchouameni, afectado por unas molestias en la rodilla que ya lo privaron del duelo de los octavos de final contra Paraguay. El cuerpo técnico revisa día a día su evolución, pendiente de su trabajo individualizado, para comprobar si llega a tiempo para formar en el medio centro junto a Adrien Rabiot. Si no, Manu Koné volverá a reemplazarlo en esa demarcación tan fundamental para el jueves.

La incógnita del once titular está en el extremo izquierdo. De nuevo, la competencia se dispara por un puesto en la alineación inicial en ese sector. Doué marcó la diferencia ante Paraguay, con la acción que provocó el penalti que después transformó Kylian Mbappé. Entre él y Bradley Barcola, uno formará desde el principio junto a los indiscutibles Ousmane Dembélé, Michael Olise y el citado Mbappé, a los que se espera en el frente de ataque.

No se esperan cambios en el resto del núcleo del once, con Mike Maignan en la portería, Jules Kounde en el lateral derecho, Dayot Upamecano y William Saliba en el centro de la defensa, Lucas Digne por la izquierda y Adrien Rabiot y, previsiblemente, Manu Koné en el medio campo, para otro encuentro diferente al de Paraguay.

“Será una oposición completamente diferente a la que acabamos de tener. Por supuesto, no será un bloque bajo. Hemos analizado a Marruecos con todo el equipo técnico y los analistas y es un equipo bien organizado, bien estructurado, con cierta solidez y, sobre todo, muy bueno en las transiciones. Ha marcado muchos goles, creo que diez en cinco partidos, una media de dos por encuentro”, advirtió Guy Stephan, ayudante de Didier Deschamps, después de la revisión en el vídeo de las virtudes de su adversario.

Ya lo conocen de las semifinales del Mundial 2022, cuando Francia se impuso por 2-0, aunque la sentencia del triunfo, tras el gol de Theo Hernández en el minuto 5, no fue hasta el final, cuando Randal Kolo Muani anotó el definitivo 2-0 en el 78. “Vamos a jugar contra un equipo que actuará de forma completamente diferente a Paraguay, con calidad técnica y una capacidad para ir hacia adelante verdaderamente distinta”, avisó el cuerpo técnico.

En los niveles de alta intensidad del último duelo contra Paraguay, un duelo duro, de mucha fricción, disputado el sábado, el trabajo de vídeo tendrá una importancia absoluta en la preparación del encuentro, del que Francia prevé un 4-2-3-1 de Marruecos, igual que el sistema que propone Francia en este Mundial 2026. También espera la presión de su contrincante.

En ese sentido, consideran que tanto Dayot Upamecano como William Saliba, los dos centrales que se presuponen titulares en el encuentro de este jueves en Boston, con tres encuentros imbatidos de los cinco jugados en este torneo, tendrán una trascendencia capital en la construcción de cada ataque, con su salida de balón para superar la presión alta de la selección marroquí.

El equilibrio será esencial en todas las líneas. “Cuando no tengamos la pelota, también será importante nuestra capacidad para ganar duelos y ser numerosos en la recuperación. Evidentemente, cuando tienes muchos jugadores ofensivos, no siempre es sencillo, pero hemos logrado hacerlo en algunas fases de los partidos anteriores. Y si hemos marcado tantos goles y hemos hecho lo necesario en la recuperación, es porque todo el mundo ha trabajado en su registro defensivo”, enfoca Guy Stephan.