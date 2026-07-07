El día 27 del Mundial, en 5 claves

“Las actuaciones del exterior no fueron una situación que nos afectara como grupo", explicó el argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, respecto a toda la vorágine que supuso la suspensión de la sanción, sujeta a un año de prueba, de Folarin Balogun. El delantero, el máximo goleador estadounidense en el torneo, fue titular y disputó 92 minutos, con dos ocasiones en todo el encuentro, ambas fuera, y entre la frustración de la derrota propia y de todo su equipo.

Argentina y Lionel Messi encaran este martes su duelo de los octavos de final del Mundial 2026 contra Egipto y Mohamed Salah. Un choque que pone a prueba de nuevo al campeón, que ya sufrió en la anterior ronda contra Cabo Verde. “Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día con 39 años. Y si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual", aseguró Lionel Scaloni, seleccionador de la Albiceleste.

Invicta en este Mundial 2026, vencedora ante Ghana por 1-0 en dieciseisavos de final tras superar su grupo con un empate contra Portugal y sendos triunfos ante la República Democrática de Congo y Uzbekistán, los octavos enfrentan a Colombia contra Suiza, a la que el conjunto sudamericano ha ganado en sus dos últimos enfrentamientos. El vencedor del choque se medirá a Argentina o Egipto.

La derrota ante España confirmó el adiós para siempre en los Mundiales de Cristiano Ronaldo. Ha jugado seis y ha marcado en todos y cada uno de ellos. ”Me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento”, afirmó. Roberto Martínez, su técnico, a la vez, anunció su salida de la selección de Portugal. “Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio”, declaró tras la derrota con España.