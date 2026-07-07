El inglés Michael Oliver dirigirá el España-Bélgica de cuartos de final

Oliver ha dirigido en siete ocasiones en partidos oficiales a la selección española, que se mantiene invicta con el árbitro británico (4 victorias y 3 empates), el último la goleada a domicilio frente a Turquía (0-6), en la fase de clasificación del Mundial. Bélgica, mientras, ganó los dos encuentros oficiales que le dirigió.

En la actual Copa del Mundo, Michael Oliver ha dirigido tres partidos: Países Bajos-Suecia y Francia-Noruega, en la fase de grupos, y el de octavos de final entre Canadá y Marruecos (0-3). También había sido designado para arbitrar el Ecuador-Costa de Marfil de la primera jornada, pero una pequeña lesión muscular se lo impidió y fue sustituido por el francés François Letexier.