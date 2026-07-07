Francia y Marruecos abren este jueves la fiesta de los cuartos de final

La Nati derrotó en tanda de penaltis por 4-3 a Colombia tras igualar sin goles en tiempo reglamentario y el alargue de 30 minutos y en la fase de los ocho mejores chocará con Argentina, que hoy derrotó sobre la hora, y de remontada por 3-2, a Egipto.

La segunda jornada de la programación de cuartos de final la jugarán el 10 de julio en Los Ángeles entre España y Bélgica.

El día 11 de jugaran los últimos dos partidos. Noruega chocará con Inglaterra en Miami y Argentina con Suiza en Kansas City.

- Emparejamientos de los cuartos de final:

09.07: Francia - Marruecos, estadio de Foxborough en Boston

10.07: España - Bélgica, estadio de Inglewood en Los Ángeles

11.07: Noruega - Inglaterra, Hard Rock Stadium en Miami

11.07: Argentina - Suiza, Arrowhead Stadium de Kansas.