Javi Galán: "Ahora soy un jugador mucho más hecho"

“Creo que he cogido más experiencia, con el tiempo vas ganando experiencia, cogiendo otras cosas. Ahora soy un jugador mucho más hecho que lo era cuando me fui”, declaró el extremeño a CeltaMedia tras firmar su contrato, que le unirá al conjunto celeste hasta junio de 2028.

Galán apuntó que “el crecimiento” que ha tenido el Celta en estos últimos años y, sobre todo, la llegada de Claudio Giráldez a su banquillo ha influido en su decisión de regresar a Balaídos, donde vivirá su segunda etapa.

“Toda la estructura del club ha mejorado mucho. Además, la identidad que han conseguido transmitir míster y jugadores al club va en sintonía. Ahora hemos visto al filial ascender a Segunda División. Es una sintonía de juego que marca todo el club y eso es lo principal en los éxitos que están teniendo”, indicó.

Durante su primera etapa en Balaídos, Javi Galán disputó un total de 79 partidos oficiales en los que se consolidó como una de las grandes referencias de la banda izquierda, lo que le abrió las puertas del Atlético de Madrid, con el que disputó la Liga de Campeones, la Supercopa de España o el Mundial de Clubes de la FIFA.

“Estoy muy ilusionado con mi vuelta, lo voy a dar todo y estoy seguro que vendrán muchos éxitos. Estoy deseando ponerme a jugar en Balaidos como local”, sentenció.