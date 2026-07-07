Fútbol Internacional
07 de julio de 2026 a la - 14:55

Leo Román, Bright Ede y Gijselhart completan su primer entrenamiento con el Deportivo

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La Coruña (España), 7 jul (EFE).- El portero internacional español Leo Román, el defensa polaco Bright Ede y el centrocampista holandés Teun Gijselhart, los tres primeros refuerzos del Deportivo de La Coruña para afrontar su vuelta a la Primera División española de fútbol, completaron esta tarde su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Por EFE

Finalizadas las pruebas médicas y físicas, la plantilla deportivista completó su primer entrenamiento sobre el césped de la ciudad deportiva de Abegondo, donde el técnico catalán dispuso una activación con rueda de pases, unos rondos y un juego de posición.

Los futbolistas que trabajaron con normalidad fueron Germán Parreño, Altimira, Arnau Comas, Lucas Noubi, Dani Barcia, Patiño, Villares, Eddahchouri, Quagliata, Puerto, Riki, Luismi Cruz, Jose Ángel Jurado, Mario Soriano, Ximo Navarro, Álvaro Ferllo y Leo Román.