Leo Román, Bright Ede y Gijselhart completan su primer entrenamiento con el Deportivo

La Coruña (España), 7 jul (EFE).- El portero internacional español Leo Román, el defensa polaco Bright Ede y el centrocampista holandés Teun Gijselhart, los tres primeros refuerzos del Deportivo de La Coruña para afrontar su vuelta a la Primera División española de fútbol, completaron esta tarde su primer entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo.