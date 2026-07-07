Sextos cuartos de final de España y una sola clasificación para ser campeón

Después de superar a Brasil en los octavos de final, España se midió en cuartos con el anfitrión. El primer duelo, disputado el 31 de mayo de 1934, se saldó con igualdad a uno, con lo que se jugó un choque de desempate al día siguiente en el mismo escenario, el estadio Giovanni Berta de Florencia, con el gol decisivo de Giuseppe Meazza para Italia y la eliminación de la selección española de Zamora, Quincoces, Iraragorri, Lángara…

El estadio Cuauhtemoc de Puebla, en México, enfrentó en la misma ronda que ahora a Bélgica y España. Fue el 22 de junio de 1986. Después del empate a uno, por los goles de Jan Ceulemans para los Diablos Rojos en el minuto 34 y Juan Señor para la selección española en el 85, el duelo se resolvió en los penaltis. Los belgas marcaron todos gol. Y Jean Maria Pfaff paró el tiro de Eloy Olalla. Fue la despedida del conjunto español.

En Foxborough, en Estados Unidos 1994, el 9 de julio de ese año, la Italia de Arrigo Sacchi eliminó a la España de Javier Clemente, con los goles de Dino y Roberto Baggio, este último definitivo con el 1-2 en el minuto 87, después del gol de José Luis Pérez Caminero y del fallo de Julio Salinas ante Pagliuca. La imagen del codazo de Tassotti a Luis Enrique Martínez, con la nariz ensangrentada, permanece en el recuerdo imborrable de los Mundiales de España.

La selección española terminó indignada con el árbitro el Ghandour, el 22 de junio de 2002, con dos goles anulados al conjunto dirigido por José Antonio Camacho que eran legales y con el partido decidido en los penaltis, donde cayó la selección española, por el error en el lanzamiento de Joaquín Sánchez.

El 3 de julio de 2010, en el Ellis Park de Johannesburgo, España superó su único cuarto de final hasta la fecha en un Mundial. En un partido sufrido, el conjunto de Vicente del Bosque se impuso con un gol salvador de David Villa en el minuto 82, después del fallo en el lanzamiento de penalti de la selección Paraguay con 0-0 en el marcador a la hora de juego. España, ganadora por 0-1, fue posteriormente campeona del mundo por primera y única vez.