Suiza acaba con el sueño colombiano, llega a cuartos tras 72 años y desafía a Argentina

La Nati derrotó en tanda de penaltis por 4-3 a Colombia tras igualar sin goles en tiempo reglamentario y el alargue de 30 minutos y en la fase de los ocho mejores chocará con Argentina, que hoy derrotó sobre la hora, y de remontada por 3-2 a Egipto.

Colombia ilusionó en su paso por el Mundial, tanto que sumados los tres partidos de la fase de grupos, el de dieciseisavos de final y el de octavos ganó tres y empató dos. Sólo encajó un gol, pero su pecado original fue la falta de poder ofensivo, con cinco.

Para empeorar las cosas, sus dos máximas cartas, el creativo James Rodríguez y el extremo Luis Díaz no pesaron en el esquema del argentino Néstor Lorenzo.

De allí que, pese a la euforia que depararon momentos de buen y vistoso fútbol, la ilusión se estrelló hoy en Vancouver con el muro suizo al que no pudieron vulnerar en tiempo reglamentario ni en los 30 minutos de alargue. En la tanda de penaltis cayeron por 4-3.

Suiza ha vuelvo a elevar el listón en la historia de sus participaciones en la Copa del Mundo en coincidencia con su decimotercera participación.

Por cuarta vez y tras 72 años ha alcanzado la fase de cuartos de final como hizo en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.

Aunque esta vez en un torneo con el mayor número de participantes, 48, y con una fase de eliminación previa adicional, la de dieciseisavos de final.

Si alguien dudaba de la madurez y la capacidad del campeón del Mundial de 2022, revisar el partido número 95 del Mundial.

El partido por un cupo en los cuartos de final jugado en Atlanta. Egipto se fue adelante con un cabezazo de Yasser Ibrahim en el minuto 15 y empate argentino se frustró en el 21 al fallar Lionel Messi un penalti que desvió el guardameta Mostafa Shobeir. El segundo en lo que va del Mundial.

Los Faraones aumentaron la ventaja en una contra que facturó Mostafá Ziko en el minuto 67. Esta vez valió, porque minutos antes el VAR le negó al delantero del Pyramids el gol en una maniobra similar por una falta en zona defensiva.

Con 0-2 al filo de los 70 minutos y la decepción por un penalti errado, Argentina parecía condenada.

Pero mientras haya Messi, nada está perdido. El diez asistió a Cristian 'el Cuti' Romero para reducir la ventaja en el 79. Los pupilos de Hossam Hassan sintieron la presión y perdieron seguridad.

Entonces el capitán sacó de la chistera un remate seco y de efecto que tornó inútil el esfuerzo de Shobeir. Si el 2-2 resultaba sorprendente y bastaba para pensar en los 30 minutos de alargue, el 3-2 en el minuto 93 configuró la épica a través de Enzo Fernández.

El centrocampista del Chelsea anotó el gol número 3.000 en todos los mundiales.

Lionel Messi amplió su leyenda en las copas del mundo al consolidar hoy su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83), y de paso lidera en solitario con 8 la lista artilleros del actual Mundial.

Messi, quien juega su sexto Mundial desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania, aventaja por 2 en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

En la clasificación de goleadores de la edición 23 del Mundial, que hoy completa su lista de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.

El único registro negativo del 10 argentino, que el 24 de junio cumplió 39 años, tiene que ver con su desempeño a la hora de ejecutar penaltis. Hoy falló por segunda vez en lo que va del torneo, y el cuarto en los seis mundiales que ha jugado.

Antes, en la segunda jornada de la fase de grupos, falló ante Austria, aunque luego firmó un doblete que garantizó el triunfo.

El capitán se convirtió hoy en el único jugador que marca en seis partidos consecutivos en fase de eliminación directa de las copas del mundo.

= Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 7: Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mpbappé (Francia)

Con 4: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

= Clasificación de los goleadores históricos:

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

09.07: Francia - Marruecos, estadio de Foxborough en Boston

10.07: España - Bélgica, estadio de Inglewood en Los Ángeles

11.07: Noruega - Inglaterra, Hard Rock Stadium en Miami

11.07: Argentina - Suiza, Arrowhead Stadium de Kansas.