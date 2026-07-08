Dalic no seguirá como seleccionador de Croacia: “Fue la decisión más complicada”

“En una reunión en la sede de la Federación Croata de Fútbol, el actual entrenador de la selección nacional croata, Zlatko Dalić, informó al presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, que con el Mundial de 2026 concluía su etapa en el banquillo”, señaló el comunicado.

"El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional y que no puedo tener un trabajo más importante, responsable y hermoso que este”, explicó el propio técnico, tras su renuncia, a la web de la federación.

“Cuando tomé el mando de la selección nacional, creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar que lograríamos todo lo que hemos logrado en estos casi nueve años”, añadió Dalic, que ha sido subcampeón del mundo en Rusia 2018 y tercero en Catar 2022, además de segundo en la Liga de Naciones 2023, cuando cayó en la final con la selección española.

En el Mundial 2026 fue eliminado en dieciseisavos por la selección de Portugal, con un gol en contra en el minuto 94 y con un tanto anulado después al conjunto balcánico.

“No puedo describir lo orgulloso que estoy de cada victoria, de las posiciones en las grandes competiciones, de las tres medallas, de las grandes noches del fútbol croata como aquella en la que vencimos a Inglaterra o Brasil en el Mundial, pero sobre todo de la unidad que logramos dentro del equipo y con el pueblo croata, que especialmente presenciamos en esas inolvidables recepciones tras ganar medallas mundiales”, añadió.

Marijan Kustić, presidente de la Federación de Fútbol de Croacia, agradeció su labor: “Hay momentos en el deporte en los que es difícil encontrar las palabras adecuadas y, sin duda, esta es una de ellas. Zlatko Dalić ha tomado la decisión de poner fin a su increíble trayectoria en el banquillo de la selección nacional de fútbol de Croacia y, ante todo, quiero darle un gran y sincero agradecimiento, en nombre de la familia del fútbol croata y de todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él”.

“Le agradecemos por creer en la selección croata desde el primer momento y por transmitir esa fe a los jugadores, logrando con ellos éxitos milagrosos de los que hablarán generaciones. Bajo su liderazgo, el fútbol croata ha escrito las páginas más bellas de su historia. Plata en Rusia, bronce en Catar, final de la Liga de Naciones... Y no son solo medallas y resultados, también son recuerdos que millones de croatas llevarán el resto de sus vidas”, destacó el dirigente, en declaraciones recogidas en la web de la federación.

“Zlatko siempre ha sido digno tanto en victorias como en derrotas. Nunca buscó excusas, ni olvidó el gran honor que es representar a Croacia. Con su calma, fe, modestia y humanidad, se convirtió en mucho más que un entrenador. Se ha convertido en un símbolo de una generación del deporte croata”, abundó.

“Tuve el privilegio de trabajar con él y observar de cerca la emoción, el sacrificio y el cariño que pone en el trabajo de entrenador. Y no son solo 90 o más minutos de un partido, también son noches sin dormir, responsabilidad, presión y carga que soportó como entrenador de Croacia. Y llevó esa carga con honor y orgullo, siempre poniendo al equipo nacional delante de él”, remarcó.

El presidente de la Federación de Fútbol de Croacia insistió en que “esta decisión no fue fácil” para el entrenador. “Sin embargo, también sé que la tomó guiado por su corazón y un sentido de responsabilidad, igual que tomó todas las decisiones importantes durante su mandato”, agregó.

“Lo que ha aportado al fútbol croata no puede medirse solo por medallas, trofeos y estadísticas. Es sin duda el entrenador más exitoso y mejor que hemos tenido. Nos dio fe en que un país pequeño puede alcanzar los mayores sueños. Demostró que la unión, el trabajo y el carácter pueden superar los límites de lo posible. Gracias de nuevo, Zlatko, por hacernos sentir orgullosos. Le agradezco por liderar a la selección croata en su periodo más glorioso. Le agradecemos por dejar un legado con su trabajo que inspirará a las generaciones venideras”, recalcó.