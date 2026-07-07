Con pedido de desafuero pendiente, Samaniego comparte encuentro con Peña en Mburuvicha Róga

Mientras el Ministerio Público continúa a la espera de que la Cámara de Diputados trate el pedido de desafuero del cartista Esteban Samaniego, el legislador participó este martes de un encuentro de confraternidad con el presidente Santiago Peña y otros diputados oficialistas en Mburuvicha Róga.

La imagen del encuentro fue difundida en la red social X por el periodista Luis Acosta y se conoció en momentos en que la causa que involucra a Samaniego permanece estancada en el Congreso, donde el cartismo mantiene la mayoría necesaria para evitar que el legislador pierda sus fueros.

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Fiscalía sigue esperando el desafuero

Samaniego está vinculado a una investigación por el presunto perjuicio patrimonial de G. 1.108 millones a la Municipalidad de Quyquyhó, correspondiente a su gestión como intendente.

En junio pasado, el juez Osmar Legal reiteró a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero del legislador para que pueda ser sometido al proceso penal sin la protección parlamentaria. Sin embargo, hasta la fecha, el pleno no ha dado tratamiento al requerimiento.

La falta de una definición mantiene paralizada la situación procesal del diputado, mientras la investigación continúa avanzando respecto a otros imputados en la misma causa.

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Esposa y madre cumplen arresto domiciliario

El pasado 2 de julio, el juez Legal ordenó el arresto domiciliario de Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó y esposa de Samaniego, y de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del diputado.

Ambas fueron convocadas para una nueva audiencia preliminar fijada para finales de julio, en el marco del proceso que investiga el presunto desvío de fondos municipales.

La medida judicial contrasta con la situación del legislador, quien permanece protegido por sus fueros parlamentarios a la espera de una decisión política de la Cámara Baja.

En ese contexto, Samaniego apareció compartiendo una distendida noche de fútbol junto al presidente Santiago Peña y otros diputados oficialistas en la residencia presidencial.