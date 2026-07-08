El día 28 del Mundial, en 5 claves

La selección de Egipto terminó el partido, remontados sus dos goles a favor por Argentina, entre la indignación: al tanto anulado por una falta previa en el segundo tiempo que habría supuesto entonces el 0-2, añadió sus reclamaciones por dos posibles penaltis en el origen del 3-2 que significó el triunfo de su rival. “No necesitaron nada más... El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", expresó Ziko, autor de uno de los dos goles, al término del partido.

Los penaltis clasificaron a Suiza para cruzarse en el camino de la selección de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, el próximo día 12 de julio en Kansas. El conjunto helvético nunca había llegado a tal instancia en el fútbol moderno en la Copa del Mundo. Sus últimos cuartos de final datan de 1954. Ahora desafían a Argentina. “No es invencible”, advirtió Murat Yakin, el seleccionador de Suiza, que apuntó: “Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia".

“No convertir se paga. No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no", valoró Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, después de la eliminación en la tanda de penaltis de su selección, entre la frustración. No logró igualar su mejor actuación histórica en el torneo, que precisamente fueron los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

De las ocho selecciones que quedan vivas en la competición, seis son europeas, tras las eliminaciones de Colombia, Paraguay, Brasil o Egipto, entre otras, en octavos. Ahora, hay dos eliminatorias directas entre ellas: Noruega contra Inglaterra y España contra Bélgica. En las otras dos, juega también un conjunto europeo: Francia se mide a Marruecos y Suiza juega contra Argentina, la vigente campeona del mundo.