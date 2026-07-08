El Real Madrid y el Betis ultiman el traspaso del lateral izquierdo Fran García

Fran García, que cumplirá 27 años en agosto y que se aprestaba a iniciar su última temporada de contrato con el Real Madrid, se ha comprometido con el Betis -que entrena el chileno Manuel Pellegrini- para las cuatro próximas campañas, hasta junio de 2030, y reforzará una posición en la que el plantel bético ha sufrido la baja del internacional suizo Ricardo Rodríguez.

El defensor español, internacional absoluto en dos ocasiones, se formó en la cantera del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 2018, en un partido de Copa en Melilla, pero se consagró en el Rayo Vallecano, donde pasó tres temporadas, hasta que fue recomprado por el club madridista en el verano de 2023.

Las tres temporadas que Fran García ha pasado en el Real Madrid han visto decrecer su protagonismo paulatinamente, y ha cerrado su balance con un total de 109 participaciones en encuentros oficiales en los que ha marcado tres goles y ha repartido doce asistencias, la mitad de ellas en su primera campaña.