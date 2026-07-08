Inglaterra pendiente de Reece James, que no se entrenó con el grupo

Después del día de descanso que dio Thomas Tuchel tras clasificarse a los cuartos de final del Mundial, gracias a su victoria por 3-2 en el estadio Azteca sobre México, Inglaterra comenzó a preparar en el Swope Soccer Village el enfrentamiento del sábado contra la selección noruega.

James, Rice y Guéhi siguieron programas de entrenamiento individuales y tampoco estuvo Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial, tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo después de que se tropezase con una valla publicitaria y cayese mal tras celebrar la clasificación con los aficionados ingleses presentes en el estadio Azteca.

Preocupa, sobre todo, la ausencia de Reese James, porque supone otra baja más para el lateral derecho, donde Thomas Tuchel no podrá contar con Jarell Quansah, expulsado ante México, y perdió antes del comienzo de la Copa del Mundo a Tino Livramento.

James fue titular en los dos primeros partidos de Inglaterra en el Mundial, pero sintió molestias en el isquiotibial, tras el empate sin goles frente a Ghana, que arrastra desde entonces.

Quansah, titular contra Panamá y México, no puede jugar por sanción, lo que aumenta los problemas de Tuchel, que se ha enfrentado a críticas por no haber convocado para el Mundial al madridista Tren Alexander Arnold.