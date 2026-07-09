El 71% de los españoles conecta con desconocidos durante los partidos en directo

España se sitúa asi por delante de Reino Unido, Portugal y Suecia, revela el informe de la compañía de industria del deporte Legends Global, que coincidiendo con la fase decisiva del Mundial de fútbol, revela cómo la experiencia del aficionado se ha convertido en un activo estratégico para la industria del deporte y el entretenimiento.

El estudio muestra además que el 63% de los españoles situó el momento de mayor de euforia de su vida en un evento deportivo o un concierto en directo y el 86% ha asistido a una experiencia en vivo durante el último año, el porcentaje más elevado del estudio.

Además, el 83% de los participantes en la encuesta sigue priorizando las experiencias en vivo, mientras que una de cada cuatro personas afirma que renunciaría antes a otros gastos que dejar de asistir a este tipo de acontecimientos.

Para Legends Global, estos resultados reflejan una tendencia que la compañía identifica como "la economía de las emociones": un contexto en el que las personas conceden un valor creciente a las experiencias capaces de generar conexión, pertenencia y recuerdos compartidos."

El 90% de los encuestados considera que fortalecen el sentimiento de pertenencia, el 95% cree que ayudan a conectar personas de diferentes culturas y orígenes y el 85% asegura sentirse más feliz y optimista después de asistir a un evento en directo.

Cada vez más clubes deciden apostar por los eventos en vivo para que los aficionados disfruten en un evento deportivo y son las marcas quienes apoyan dichas campañas, concluye la compañía.