El Barça ficha al cierre francés Souheil Mouhoudine por dos temporadas más otra opcional

Mouhoudine, que es internacional y capitán de la selección francesa, disputó la pasada campaña en el Étoile Lavalloise de su país, con el que se proclamó campeón de Liga y fue elegido MVP del campeonato.

Además, el nuevo refuerzo del Barça anotó 37 goles en 25 partidos el curso pasado, 28 en Liga y nueve en 'Champions', y contribuyó de este modo a la clasificación del cuadro francés para la Final a Cuatro de la máxima competición continental.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, Mouhoudine ha asegurado que esta "muy contento" de fichar por el Barça y que espera adaptarse "rápidamente" a su nuevo equipo. "Estoy aquí para ayudar al equipo en todo lo que haga falta, desde defender mejor hasta marcar más goles", ha señalado.

Mouhoudine, que comparte vestuario en la selección francesa con el azulgrana Mamadou Touré, anotó siete goles en el último Europeo, en el que Francia terminó cuarta y él fue el máximo anotador del torneo junto al español Antonio Pérez, que también será compañero suyo en el Palau Blaugrana.

Además de contar en su palmarés con cuatro títulos de Liga en Francia, dos con el Étoile Lavalloise (2023-24 y 2025-26) y dos con el ACCS (2019-2020 y 2021-22), el cierre jugó la temporada 2024-25 en el Cartagena, con el que ganó la Supercopa de España y la Liga.

Mouhoudine es el segundo fichaje estival del Barcelona, que el día anterior anunció la incorporación del pívot brasileño Higor Ribeiro de Souza, procedente del Benfica.