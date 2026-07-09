El España-Bélgica, en 11 números

- 1 vez sólo superó España los cuartos de final del Mundial 2026, en Sudáfrica 2010, con un triunfo por 0-1 contra Paraguay, cuando después se proclamó campeón.

- 4 de los 9 goles de España en esta edición del Mundial llevan la firma de Mikel Oyarzabal, autor de dos dianas en la segunda jornada contra Arabia Saudí y de otras dos en los dieciseisavos de final frente a Austria.

- 5 victorias seguidas suma España contra Bélgica, tras imponerse sucesivamente por 0-2 en 2016, 5-0 en 2009, 1-2 en 2008, 0-2 en 2005 y 2-0 en 2004.

- 7 jugadores diferentes han marcado gol con Bélgica en el Mundial, con Romelu Lukaku como líder con tres tantos, los tres como suplente. Lo siguen Leandro Trossard, Charles de Keteleare y Youri Tielemans, con dos cada uno.

- 9 goles ha marcado España en este Mundial, 4 menos que Bélgica, que suma 13 y está en el segundo escalón del torneo en esa estadística, superado sólo por los 14 tantos de Francia como Argentina al término de los cuartos de final.

- 13 paradas ha hecho Thibaut Courtois en el torneo por las 9 de Unai Simón.

- 40 años han pasado de la última derrota de España contra Bélgica, precisamente en esta ronda de cuartos de final en México 1986, cuando cayó en los penaltis por 5-4.

- 93 remates ha hecho España en el torneo, 32 entre los tres palos, con un 10 por ciento de acierto goleador por los 107 de Bélgica, 33 sobre la portería. Los ‘Diablos Rojos’ tienen un 12 por ciento de efectividad.

- 526 pases ha entregado Rodrigo Hernández, el líder de la competición en esa destreza.

- 621 pases más ha dado la selección española que la belga en este Mundial, con 3.382 por los 2.761 de su rival.