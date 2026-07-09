El España-Bélgica, en 5 focos

Ha bajado la inspiración de Pedri González en los últimos partidos, sin esa condición decisiva que acostumbra en el juego de la selección española desde el medio centro, en el que el conjunto de Luis de la Fuente necesita su reacción para creer en que todo es posible en esta competición, ya a sólo tres encuentros de un hecho único, que sólo ha conseguido una vez: ser campeón del mundo, como lo fue en Sudáfrica 2010.

Aunque Luis de la Fuente, el seleccionador español, rehuyó en la segunda jornada de hablar de un once tipo, el técnico ha apostado por los mismos futbolistas en los dos últimos duelos, ambos ya de eliminatorias: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri González, Rodrigo Hernández; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. Todo apunta a que volverá a repetirlo, pese a la irrupción decisiva desde el banquillo de hombres como Ferran Torres o Mikel Merino en la victoria por 0-1 ante Portugal.

España es la única selección que no ha recibido ningún gol en el Mundial 2026. Ni en el 0-0 contra Cabo Verde, ni en el 4-0 a Arabia Saudí, ni en el 0-1 a Uruguay, ni en el 3-0 a Austria, ni en el 0-1 a Portugal. Son ya 511 minutos imbatido en esta edición del torneo por Unai Simón, que sólo ha necesitado nueve paradas hasta ahora y que se enfrenta al equipo que más remata de todo el torneo, con 107, de los que 33 fueron entre los tres palos y 13 fueron gol.

Es una posición de sumo valor para España y para Bélgica. Algunos de sus mejores futbolistas se enfocan a ese sector del terreno. En el esquema de Luis de la Fuente, con Lamine Yamal por la derecha y Álex Baena por la izquierda, a la espera de Nico Williams. En el once de Bélgica, con Leandro Trossard como indiscutible sea cual sea el lado de partida y la duda de si volverá el vertiginoso Jerémy Doku o seguirá Dodi Lukebakio.

La selección belga está invicta en sus últimos 18 partidos, desde el 20 de marzo de 2025, cuando cayó por 3-1 contra Ucrania en el debut de Rudi García. Desde entonces, ha sumado doce victorias y seis empates, con tres triunfos seguidos en el Mundial, tras imponerse sucesivamente a Nueva Zelanda (1-5), Senegal (3-2) y Estados Unidos (1-4), con un total de doce goles en esos tres duelos.