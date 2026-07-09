Guido Rodríguez promete darse "en cuerpo y alma" al Valencia y llevarlo "donde se merece"

Tras disputar como valencianista la segunda mitad de la pasada temporada con 17 partidos y cuatro goles, el campeón del mundo en Catar 2022 ha firmado un nuevo contrato por las próximas dos temporadas, hasta 2028, más otra temporada opcional.

“Doy el cien por ciento todos los días a nivel físico, futbolístico y de mentalidad”, afirmó Guido. “La responsabilidad me la voy a poner siempre yo porque en los lugares en los que estoy me responsabilizo. Estoy aquí para ayudar al Valencia, estoy al cien por ciento para llevar al club a donde se merece”, dijo.

Sobre su nuevo contrato, Guido apuntó que no cambió nada más que el tiempo para negociar: “Lo que cambió fue el tiempo. En enero teníamos una semana para firmar y aquí un mes y medio. Es una situación diferente porque el equipo estaba en campeonato e iba todo más rápido. Ahora empezamos una nueva temporada y estamos empezando a trabajar”.

“No hubo momento de duda, hubo momento de análisis. Cuando termina la temporada quieres desconectar la cabeza y pensar lo que quieres para tu cabeza, intento preguntarme cada vez más dónde estoy feliz, cómodo, dónde me quieren… Fue un momento de análisis. Todos estamos contentos de estar aquí, yo el que más”, explicó.

En ese sentido, Guido no cree que su fichaje se haya demorado: “Queda un mes y medio de mercado y estoy aquí desde hace una semana. En las negociaciones hay momentos en los que se habla, hay momentos en los que no. El Valencia siempre estuvo dispuesto y yo también. Quizá se estiró un poquito, pero no ha sido larga. Hay que darle normalidad”.

“En el fútbol antes las decisiones las tomaba con otra cabeza. Terminó la temporada, me fui de vacaciones estuve con mi familia y, como soy una persona con varios años en el fútbol y ahora tengo una familia, había diferentes cosas que analizar y pensar. Pensé, hablé con el club y me demostró las ganas que tenían de que siguieran”, agregó.

El mediocentro argentino reconoció que el técnico Carlos Corberán fue “muy importante” en su fichaje. “Carlos fue muy importante para que yo esté acá. Quiso que me quede, igual que el club, y fue alguien importante para que yo hoy esté acá”, reiteró.

“Me demostraron que es un año importante para el club, que queremos ir hacia adelante, y es lo que vamos a hacer. El proyecto de mantener a los jugadores que son importantes en la plantilla, la ambición de querer ir a más, seguir mejorando todos juntos…”, dijo.

Al ser preguntado por el objetivo del Valencia, Guido expresó que sí que es importante que se fije pero no concretó cuál es. "Es difícil responder hasta dónde puede llegar el Valencia, la plantilla no está todavía cerrada. Tenemos que ir día a día, nos tenemos que poner objetivos y trabajar pero esa respuesta es difícil de responder”, aseguró.

“Es importante entender en qué momento estamos y que depende de todos. Depende hasta de la prensa. Necesitamos de ustedes y de la afición. Necesitamos estar juntos como equipo, como ciudad, para llevar al Valencia dónde se merece”, añadió.

Por último, también habló de la importancia de que sea la última temporada de Mestalla antes del traslado al Nou Mestalla en verano de 2027: “Tenemos la suerte y la bendición de jugar el último año en Mestalla y es un sabor agridulce”.

“Seguramente todos los aficionados sientan lo mismo, es un estadio mítico al que mucha gente le gustaría jugar, somos unos privilegiados, pero por otro lado el club da un paso adelante. El proyecto del Nou Mestalla es un paso adelante hacia lo que va el fútbol, todos los clubes están avanzando. Tenemos que disfrutar todos de Mestalla”, finalizó.