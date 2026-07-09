Hjulmand, equilibrio para Simeone

“Para desglosar un poco lo que fue la temporada, creo que en la parte ofensiva evolucionamos muchísimo. Somos un equipo que, más allá de la crítica, juega bien y ataca bien. Hicimos muchos goles en 'Champions', en Liga y ni que hablar en la Copa del Rey. Pero necesitamos mejorar defensivamente, porque los equilibrios existen”, expuso entonces el técnico argentino cuando se aproximaba el último duelo del curso.

“El Arsenal lo muestra como equipo. Para mí, el más equilibrado de todos los que compiten en el mejor nivel y eso habla de energía en todas las facetas de la línea de juego que necesitamos y ojalá lo podamos traer para encontrar ese equilibrio que necesitan los equipos”, fue aún más allá en el foco el entrenador sobre los trazos del nuevo mercado.

Una declaración de intenciones. En esa idea encaja Hjulmand. Él mismo se definió a su llegada al Sporting de Portugal como un futbolista que "disputa muchos duelos y lucha mucho durante todo el partido", pero, sobre todo, enfatizó en un aspecto: es un medio centro que “ofrece equilibrio al equipo”, según ha expresado él mismo.

“Me gusta proteger la línea defensiva, recuperar muchos balones y al mismo tiempo conectar el juego también con los jugadores más ofensivos", expuso entonces el jugador, que ahora debe llegar al Atlético, en el que tendrá que asumir esa misión, pero sobre aviso, por la exigencia y la complejidad que tiene esa demarcación en el equipo rojiblanco.

En los últimos años, por ahí han pasado (y no se han consolidado) centrocampistas como Geoffrey Kondogbia, Arthur Vermeeren, Conor Gallagher, Axel Witsel (jugó más de central que medio en el Atlético por sus grandes condiciones de visión de juego, sentido táctico, lectura y precisión), Daniel Wass, Héctor Herrera o Rodrigo de Paul por momentos.

Marcos Llorente llegó para ese puesto, pero se afianzó en otras plazas, como interior derecho, atacante o ahora lateral diestro, como disputa el Mundial 2026 en la actualidad con España.

Desde la marcha de Rodrigo Hernández al Manchester City, en 2019, o Thomas Partey al Arsenal, en 2020, los dos mediante el pago de sus respectivas cláusulas de rescisión, Koke Resurrección ha sido el jugador que mejor se ha adaptado a esa posición específica, como ya demostró en el campeonato de Liga ganado en 2020-2021, con él como base del triángulo invertido que compuso Simeone en el medio campo en aquel curso, con Marcos Llorente a su derecha y Thomas Lemar a su izquierda como interiores.

Koke, el capitán, volvió a demostrar una vez más su vigencia durante el presente curso, aunque empezó como suplente. Ha renovado por un año más y será la competencia de Hjulmand, junto a Johnny Cardoso, mermado por las lesiones en su primer año en el Atlético.

Pablo Barrios también tiene capacidad sobrada para esa función, aunque gana enteros cuando juega más liberado, con más posibilidad de llegada, y su puesto será más adelantado que la posición tradicional de medio centro o ‘5’, a la que viene Hjulmand.

También dependerá de cuál es el sistema que elija Simeone para su decimoquinto proyecto al frente del Atlético en función de los jugadores que disponga, las circunstancias de cada partido o las cualidades de los rivales. Si juega con tres en el medio, con un ‘pivote’ y dos interiores en un triángulo en un 5-3-2 o un 4-3-3 o con dos medios centros dentro de la línea de cuatro en esa demarcación en el 4-4-2.

Hjulmand es el objetivo del Atlético. Ya se ultima la negociación con el Sporting de Portugal, que previsiblemente desembocará en las próximas horas en su fichaje, después de varios intentos no solo este verano, sino también en algún mercado anterior. Su cláusula de rescisión era de 80 millones de euros y tenía contrato con el conjunto lisboeta por dos años más, hasta el 30 de junio de 2028, según específico en su momento el club luso.

Internacional danés en 27 encuentros, incluida la Eurocopa 2024, ha jugado las últimas tres campañas en el Sporting de Portugal, con el que ha disputado 141 partidos, con diez goles y once asistencias. “Elegí el Sporting, porque es un gran paso para mi carrera. Es un club conocido por su trabajo con jugadores jóvenes”, expuso entonces el medio, después del pago de 20 millones de euros del Sporting de Portugal por su fichaje.

Llegó desde el Lecce en el verano de 2023, tras sobresalir en el ascenso a la Serie A del conjunto italiano, con el que alcanzó los 95 choques. El Admira Wacker fue su primer club como profesional en el verano de 2018, cuando surgió de la cantera del Copenhague. Ahora llegará el Atlético. El salto (y la prueba) definitiva en su carrera.