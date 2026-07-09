Junior Alonso rescinde con Mineiro y se marcha como leyenda extranjera

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el Atlético Mineiro confirmó la salida del zaguero y lateral paraguayo Junior Alonso. La desvinculación se de mutuo acuerdo entre la institución y el futbolista, quien está para continuar su carrera profesional en el Atlanta United de la Major League Soccer.

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“¡Gracias, Sheriff!”, expresaba el encabezado del mensaje de despedida del club, en un claro reconocimiento a la personalidad y el liderazgo que el defensor guaraní impuso en la zaga del Galo durante su estadía en la institución.

El formado en Cerro Porteño se despide de Minas Gerais habiendo dejado una huella imborrable en las páginas estadísticas del club. Con un total de 242 partidos disputados, el paraguayo se consolidó formalmente como el futbolista extranjero con más apariciones en toda la historia del Atlético Mineiro.

Obrigado, Xerife! 🇵🇾🖤🤍



O Galo informa que, em comum acordo, acertou a rescisão contratual do zagueiro Junior Alonso, que seguirá sua trajetória em outro clube.



Com 242 jogos pelo Atlético, tornando-se o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu nossas cores, o defensor… pic.twitter.com/GaJhvLB0bQ — Atlético (@Atletico) July 9, 2026

Su legado también se traduce en vitrinas llenas. Durante su exitoso paso por el club, el central alzó un total de seis títulos oficiales, compuestos por cuatro Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022 y 2025), una Copa de Brasil (2021) y el recordado Campeonato Brasileño (2021).

La institución de Belo Horizonte no escatimó en elogios para despedir a uno de sus grandes referentes defensivos, agradeciendo su inmensa contribución, profesionalismo y dedicación durante su tiempo en el club, al tiempo que le deseó éxito en sus futuros proyectos. Con la carta de libertad bajo el brazo, el “Sheriff” cierra un capítulo histórico y se prepara para un nuevo desafío.