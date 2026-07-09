Oyarzabal-Courtois, Rodri-Tielemans, Lamine-De Cuyper y el España-Bélgica en 5 duelos

1 - Mikel Oyarzabal-Thibaut Courtois: El goleador contra el mejor portero del mundo.

El máximo goleador de España en la era Luis de la Fuente, autor de 17 tantos en sus últimos 18 encuentros, sin gol en el último duelo ante Portugal, contra uno de los mejores porteros del mundo, pero que sólo ha sostenido su portería a cero en una ocasión en este Mundial. Un choque con sabor a LaLiga EA Sports española. Oyarzabal le ha marcado tres goles al guardameta belga en sus enfrentamientos, pero todos ellos de penalti.

2 – Rodrigo Hernández-Youri Tielemans: Visión, control y el duelo del medio campo.

El poder del centro del campo está en sus pies, en sus movimientos, en su inteligencia táctica, en sus diversas cualidades y sus distintas características. Rodrigo Hernández, más posicional, controlador de todo lo que pasa a su alrededor, contra Tielemans, más dinámico hacia arriba y goleador. Suma dos tantos. Ahí estará el dominio del juego.

3 – Lamine Yamal-Maxim de Cuyper: Desborde y ambición.

Es un duelo interesante por el extremo derecho contra el lateral izquierdo. Lamine Yamal, desbordante, rápido y decisivo, contra un defensa de buena proyección ofensiva y buen pie, acostumbrado a retos de altura ya en el Brighton y en la selección belga. La prueba es de una dimensión descomunal contra el extremo español, que necesita más en este Mundial para alcanzar las cotas que su ambición y calidad presuponen.

4 – Marc Cucurella-Leandro Trossard: La habilidad contra la contención.

En principio, Leandro Trossard apunta a la banda derecha, si juega Jérémy Doku de titular. Se enfrentará a Marc Cucurella. Es el futbolista más en forma de Bélgica en este torneo, el más clarividente, igual que el lateral izquierdo luce hasta ahora en el esquema de España. La habilidad del extremo será una prueba de fuego para el defensa. También puede jugar por la izquierda, como el otro día ante Estados Unidos. Entonces, su marcador sería Pedro Porro.

5 – Pedri González-Kevin de Bruyne: Calidad, dudas y choque generacional.

Las dudas sobrevuelan a ambos futbolistas, ambos figuras indiscutibles de sus equipos. Pedri no ha alcanzado aún el nivel ‘top’ de siempre en esta campaña y en las anteriores, menos preciso y definitivo en la selección española en el Mundial 2026. Tampoco lo ha hecho Kevin de Bruyne, que es duda para el encuentro por unas molestias físicas. Ha rematado 18 veces sobre la portería contraria para un único gol. No es el de siempre, pero tiene el talento suficiente como para desnivelar un encuentro en cualquier momento, como Pedri. Es un duelo generacional también sobre el césped en la competición más grande.