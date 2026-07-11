De la remontada a Croacia a las semifinales del Mundial, el giro ofensivo de Deschamps

Solo Alemania, entre 1982 y 1990 y entre 2002 y 2014, y Brasil, entre 1994 y 2002, igualan la secuencia de tres semifinales seguidas de ‘Les Bleus’, los más goleadores del torneo, con 16 tantos, con la eclosión total a ojos del mundo de la reinvención ofensiva de Deschamps, al que la necesidad y la cantidad de recursos y talentos ofensivos le llevó a una reunión de 4 futbolistas de ataque admirada ahora.

Después de las incesantes dudas de la Eurocopa 2024, cuando no funcionó Francia como debía, pese a que alcanzó las semifinales a trompicones, el técnico sostuvo su equipo con tres medios centros para resguardar a los tres atacantes que entonces alineaba dentro de su habitual 4-3-3, ya sin Antoine Griezmann, retirado de la selección, y aún sin la aparición de Desiré Doué, recién fichado por el París Saint Germain en aquel verano de 2024.

Deschamps reemplazó la pieza de ‘El Principito’, entre centrocampista y atacante por sus condiciones de precisión, juego e inteligencia táctica, por un medio centro para armar aún más una línea de tres. Así fue en el resto de 2024 y el inicio de 2025, incluida la derrota por 2-0 del 20 de marzo de 2025 en Split, con los goles de Croacia de Ante Budimir e Iván Perisic, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

En aquel duelo compuso el medio campo con Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot, con Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani y Kylian Mbappé en la línea de ataque.

Era el 4-3-3 que había sostenido durante todo ese tiempo con contadas excepciones, hasta el encuentro de vuelta y la necesidad de la remontada: el 23 de marzo, apenas tres días después, alineó a Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. Empató la eliminatoria con un 2-0 y se clasificó en la tanda de penaltis.

El principio de todo. “Sobre los atacantes, o mejor dicho los jugadores ofensivos, porque quizá es mejor llamarlos así, esto dura ya desde hace más de un año. No apareció solo para el Mundial. El hecho de estar organizados en un 4-2-3-1, con tres más uno, significa que esos cuatro jugadores ofensivos han sido utilizados desde hace meses, desde hace más de un año, me parece”, repasó Guy Stephan, segundo entrenador de Didier Deschamps.

“Tenemos jugadores de calidad y jugadores capaces de atacar, pero también de defender. Evidentemente, en algún momento puede haber un desequilibrio. Y a veces también hay que aceptarlo”, asume el cuerpo técnico de la selección francesa, que ya insistió desde entonces, sin pausa, en ese sistema y ese tipo de características ofensivas en ese 3+1 en ataque, protegido por dos medios centros.

No siempre fueron Mbappe, Dembélé, Olise y Doué o Barcola, como ha consolidado en los últimos tiempos. También aparecieron dentro de esa combinación ofensiva Rayan Cherki, Marcus Thuram, Hugo Ekitiké, Kolo Muani…

Pero siempre en ese dibujo y dentro de los mismos mecanismos que solo causan admiración ahora en el Mundial 2026.

En las semifinales de la Liga de Naciones de 2025, el 5 de junio de ese año, precisamente contra España, su rival de nuevo ahora en esa ronda pero por ser campeón del Mundial, Deschamps contó juntos con Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

Aquel día, Francia perdió por 5-4. A los 54 minutos caía por 3-0, a los 70 por 4-1 y luego acabó con el 5-4. No cambió la idea de Deschamps, que perfeccionó su 'nuevo' estilo para llevarlo hasta el Mundial ahora, cuando funciona con un equilibrio máximo.

Ya sea con Doué o Barcola, la duda persistente hasta ahora en el once del Mundial 2026, son indiscutibles Mbappé, Dembélé y Olise en la alineación titular que propondrá Francia contra España el próximo martes en Dallas, con dos medios centros por detrás, Adrien Rabiot y Aurelien Tchouameni o Manu Koné, dependiendo de cómo esté de sus molestias el medio centro del Real Madrid, y la línea de cuatro atrás con Jules Kounde, Dayot Upamecano, Williams Saliba y Lucas Digne, con la alternativa para el lado izquierdo de Theo Hernández. Mike Maignan será el portero.