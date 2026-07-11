El Getafe traspasa a Peter Federico al Górnik Zabrze polaco

El Getafe fichó a Peter Federico hace dos temporadas. Llegó procedente del Real Madrid y en la 2024/25 disputó un total de 21 encuentros en los que marcó un gol al Manises en la primera ronda de la Copa del Rey.

El curso pasado se marchó cedido al Valladolid, donde firmó buenos números en Segunda División. A lo largo de 37 encuentros oficiales, celebró seis tantos y marcó un gol, números que no fueron suficientes para que su equipo consiguiera el objetivo del ascenso.

Ahora, tras su breve regreso al Getafe, ha sido traspasado y jugará en un equipo que la pasada campaña terminó en la segunda posición de la Liga polaca a cuatro puntos del campeón, el Lech Poznan.