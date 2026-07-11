Fallece Antonio Rattín, mediocampista emblema del Boca Juniors y la selección argentina

"Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento", expresó Boca en X junto a una imagen de quien fue capitán y jugador durante los catorce años de su carrera profesional, disputó 382 partidos, marcó 28 goles y logró cinco títulos nacionales además de llegar a la final de la Copa Libertadores de 1963.

"Hasta siempre, Rata", lo despidió Boca, en referencia al apodo del volante de contención que por su liderazgo y estilo aguerrido se convirtió en uno de los símbolos del Xeneize, que en 2015 le dedicó una estatua ubicada en el estadio La Bombonera.

En la selección argentina jugó 33 partidos y jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, edición en la que capitaneó al equipo y protagonizó un episodio histórico en el partido que la Albiceleste perdió 1-0 contra los locales por los cuartos de final.

Durante el partido, Rattín se quejó repetidamente ante el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, lo que suscitó la decisión del colegiado de expulsarlo, una situación poco común ya que hasta entonces no existían en las reglas del fútbol internacional las tarjetas amarilla y roja.

En un estadio Wembley de Londres colmado, el 'Rata' se negó a retirarse del campo durante varios minutos y hasta reclamó un intérprete que le permitiera entenderse con Kreitlein, hasta que abandonó el césped por una de las esquinas y, en un gesto que quedaría registrado por las cámaras, estrujó el banderín del córner decorado con los colores de la bandera británica, lo que desató los insultos de los locales, que incluso le arrojaron objetos.

De esa forma, Rattín protagonizó el primer episodio que se recuerde en el clásico futbolístico entre Argentina e Inglaterra, años después potenciado por el conflicto armado en las islas Malvinas y el partido que el combinado sudamericano ganó en el Mundial de México 1986 con dos inolvidables goles de Diego Armando Maradona -uno de ellos, con la 'mano de Dios'-.

Tras finalizar su carrera como jugador, Rattín fue entrenador de Boca, Gimnasia y Esgrima de La Plata y de Estudiantes de Río Cuarto, sin grandes resultados.

Tuvo un paso por la política nacional como diputado del Congreso argentino entre 2001 y 2005 con el partido de centroderecha Unión Federalista, entre 2005 y 2009 fue concejal del municipio de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.