Hjulmand: “Aporto equilibrio al equipo”

“Creo que aporto equilibrio a un equipo. Trato de equilibrar las líneas de defensa y ataque. Soy muy comunicativo con mi lenguaje corporal y con mi voz para ayudar al equipo. Lo soy en los entrenamientos y cuando estamos juntos antes y después de los partidos”, valoró en declaraciones a los medios oficiales del club, tras la confirmación de su fichaje.

“Es un club muy grande. Lo llevo viendo desde la distancia desde que era niño, siempre ganando trofeos en España y en Europa. Es un club muy respetado en Europa y merece serlo. Es un honor formar parte de él. Significa mucho para mí, porque es un sueño hecho realidad”, remarcó el futbolista de 27 años, los últimos tres en el Sporting de Portugal.

“Estoy muy ilusionado y también nervioso, como ocurre siempre que llegas a un lugar nuevo, pero creo que me adaptaré con facilidad, por lo que he oído sobre los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerlos y aprender el idioma lo más rápido posible. No veo la hora de empezar a entrenar el lunes”, prosiguió.

Tiene experiencia como capitán. “A los 17 o 18 años, mi entrenador me dio un papel más importante con más responsabilidades. Cuando me fui a Austria (al Admira) era muy joven y cometí muchos errores con los jugadores más veteranos, sobre todo con mi comunicación y mi carácter, pero aprendí mucho de ellos”, repasó.

“También en Lecce, donde tuve la suerte de ser capitán, y en el Sporting, del que ha sido un privilegio ser el capitán”, añadió Hjulmand, al que le sorprendió las dimensiones tan grandes del estadio Metropolitano: “No me puedo imaginar cómo será al ambiente cuando haya 70.000 personas”.