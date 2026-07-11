Kane iguala las 120 internacionalidades de Rooney y se queda a cinco del récord inglés

Kane alcanzó esta cifra cuando saltó al campo como titular en los cuartos de final contra Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Estoy sumamente orgulloso de alcanzar el mismo número de partidos internacionales que Wayne, uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra", dijo ayer el delantero del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa al partido, asegurando que todavía tiene hambre para ver hasta dónde puede llegar.

El encuentro contra Noruega es, además, el 17º que Kane juega con Inglaterra en los mundiales, lo que le empata con Shilton.

Solo el guardameta Jordan Pickford, que se convirtió hoy con su titularidad ante Noruega en el jugador inglés con más partidos en este torneo, supera con 18 apariciones al delantero.

Pese a tener los mismos partidos que Rooney a sus espaldas, las cifras anotadoras de Kane son muy superiores. El del Bayern Múnich es el máximo goleador de la selección con 85 tantos, por los 53 de la leyenda del Manchester United, segundo en ese listado.

Kane también es el máximo realizador de Inglaterra en los mundiales, con 14 goles.

El ariete suma seis goles en lo que va de Mundial, con los que superó los diez de Gary Lineker y sumó una nueva hazaña a su fantástica carrera con la selección británica.

Lo único que le falta a Kane es alzar un trofeo con el equipo nacional. Lo tuvo cerca en las dos últimas ediciones de la Eurocopa, en las que Inglaterra cayó en la final contra Italia y España, respectivamente.

Con Kane en sus filas, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial de Rusia 2018 y fue eliminado en cuartos de final de Catar 2022.

Kane debutó con la selección en marzo de 2015 en un partido de clasificación a la Eurocopa del año siguiente, sustituyendo precisamente a Rooney.