La Conmebol lamenta la muerte del emblema de la selección argentina Antonio Rattín

"La Conmebol lamenta el fallecimiento de Antonio Rattín, gloria de Boca Juniors y del fútbol argentino. Condolencias a familiares y amigos", publicó en X la entidad que tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque.

Rattín, que jugó en los Mundiales de 1962 y 1966, falleció este sábado a los 89 años, informó Boca Juniors.

'El Rata' militó en Boca Juniors durante los catorce años de su carrera profesional, disputó 382 partidos, marcó 28 goles y logró cinco títulos nacionales además de llegar a la final de la Copa Libertadores de 1963, hasta convertirse en uno de los símbolos del Xeneize.

En la selección argentina jugó 33 partidos y jugó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, edición en la que capitaneó al equipo y protagonizó un episodio histórico en el partido que la Albiceleste perdió por 1-0 contra los locales por los cuartos de final.

Tras finalizar su carrera como jugador, Rattín fue entrenador de Boca, Gimnasia y Esgrima de La Plata y de Estudiantes de Río Cuarto, sin grandes resultados.

Tuvo una experiencia en política como diputado del Congreso argentino entre 2001 y 2005 con el partido de centroderecha Unión Federalista, entre 2005 y 2009 fue concejal del municipio de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.