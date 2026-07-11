Miami guardó silencio por muerte de Adams antes del partido entre Noruega e Inglaterra

Cumplida la ceremonia de los himnos nacionales y antes del pitido inicial, los jugadores ambas selecciones formaron en el centro de la cancha par guardar un minuto de silencio junto con la afición que colmó las grades del estadio situado en Miami Gardens.

Mientras transcurría la emotiva ceremonia, a través de las pantallas gigantes se proyectó una fotografía de Adams, quien tenía 25 años cuando fue encontrado su cuerpo sin vida en un inmueble de Ciudad del Cabo.

El jugador, que militaba en el Mamelodi Sundowns, participó en los tres partidos del Grupo A que jugaron los Bafana Bafana contra México, República Checa y Corea del Sur.

Pero no jugó en el choque perdido ante Canadá en la instancia de las mejores 32 selecciones.

La Federación Mexicana de Fútbol se sumó al homenaje promovido por la FIFA por el fallecimiento de Adams, quien hoy, hace exactamente un mes, formó en su selección para enfrentar a México en el partido que inauguró el Mundial y que el Tri ganó por 2-0.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y unos unimos a la pena que embarga su familia, amigos, y a toda la comunidad del fútbol sudafricano en este difícil momento”, manifestó la entidad.