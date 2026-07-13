De Zaragoza a Las Palmas: decenas de ciudades se vuelcan con la selección española

Ayuntamientos y entidades locales han organizado dispositivos especiales para convertir el encuentro en una cita multitudinaria.

Uno de los principales puntos de encuentro volverá a ser la Plaza de Colón, en Madrid, donde se espera una de las mayores concentraciones de aficionados del país. A ella se sumarán otros espacios emblemáticos como la Plaza del Pilar, en Zaragoza; la Plaza Mayor, en Valladolid; la Plaza de España, en Sevilla; la Plaza de la Marina, en Málaga; la Plaza de la Virgen, en Valencia; o el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, además de numerosas plazas y recintos habilitados en municipios de toda España.

Los recintos abrirán, en la mayoría de los casos, varias horas antes del inicio del partido para facilitar el acceso de los asistentes y contarán con dispositivos especiales de seguridad, limpieza y movilidad. En algunos casos, las zonas de visionado incluirán actividades de animación y oferta gastronómica para acompañar la retransmisión del encuentro.

La movilización refleja la expectación que ha generado el recorrido de la selección española en el campeonato y el éxito de las convocatorias organizadas durante las anteriores eliminatorias, que reunieron a miles de personas en distintos puntos del país para seguir al combinado nacional.

España buscará este martes, frente a Francia, el pase a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un duelo que volverá a sacar el fútbol a la calle y que podrá seguirse de forma colectiva en algunas de las plazas más emblemáticas de España.