El Atlético inicia la pretemporada aún sin medio equipo y pendiente del mercado

Entre los nueve jugadores con sus selecciones aún en el Mundial 2026 (los españoles Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Álex Baena y los argentinos Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Alvarez y Thiago Almada) y las vacaciones tras el torneo de José María Giménez, Alexander Sorloth y Obed Vargas, el técnico argentino dispuso de diez jugadores del primer equipo para la primera sesión.

Aún sin incorporarse Hjulmand, por motivos personales recién concretado su fichaje desde el Sporting de Portugal (fue anunciado el sábado pasado), Simeone contó en el entrenamiento con el portero Jan Oblak, los defensas Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, los centrocampistas Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios y los extremos Ademola Lookman, Thomas Lemar y Carlos Martín, estos dos últimos a su vuelta de sendas cesiones y, previsiblemente, sin sitio en el primer equipo en 2026-2027.

La cantidad de efectivos la completó con hasta 17 jugadores de las categorías inferiores: Salva, Dani Rubio, Diego Piqueras, Dani, Domínguez, Aleksa Puric, Julio Díaz, Javi Morcillo, Castillo, Javi Boñar, Hueso, Arnau, Iker Luque, Rayane Belaid, Álvaro Santos, Miguel Cubo y Sergio Esteban, este último reciente campeón de Europa sub-19 con la selección española.

Además, Johnny Cardoso prosigue con su recuperación de la operación a la que fue sometido en el tramo final de la temporada de un esguince de alto grado en el tobillo derecho, con lo que está en duda su disponibilidad para el primer encuentro de competición oficial de la campaña, los próximos 22 o 23 de agosto ante el Villarreal.

Aunque la primera jornada está fijada para el 14, 15 o 16 de agosto contra el Málaga en el Metropolitano, la participación actual de hasta nueve jugadores del equipo rojiblanco en las semifinales del Mundial aplazará esa cita hasta una semana y media después.

Ahí apunta ya el semifinalista de la Liga de Campeones y finalista de la Copa del Rey en el pasado ejercicio, que, después de un nuevo curso sin títulos (su último campeonato data de la campaña 2020-2021, con la conquista de LaLiga EA Sports), se reinicia desde este lunes, con la ambición de siempre para preparar sobre aviso el comienzo de Liga, en el que sus fallos iniciales significaron un hándicap en el desarrollo posterior del torneo.

El Atlético tendrá cinco semanas para construir todos los mecanismos para el nuevo curso, de nuevo con la máxima exigencia en cada uno de los tres frentes competitivos abiertos de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, a falta de la configuración completa de la plantilla que dirigirá Simeone, su técnico, con la novedad de la ayuda de Gabi Fernández, excapitán y leyenda del club, incorporado al cuerpo técnico en lugar de Nelson Vivas.

En su decimoquinta campaña al frente del club desde el principio, con ocho títulos (las Ligas de 2013-2014 y 2020-2021, la Copa del Rey de 2013-2014, las Ligas Europa de 2011-2012 y 2017-2018 y las Supercopas de España, una en 2014, y de Europa, dos en 2012 y 2018) y la clasificación sucesiva e inalterable para la Liga de Campeones, apenas hay novedades de principio, a la espera de cómo sea el desarrollo del mercado que concluye en septiembre.

Hay dos fichajes por ahora, el lateral internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen para cubrir un espacio necesario en la plantilla por unos 20 millones de euros, y el medio centro danés Morten Hjulmand, por 40 millones fijos más 5 en variables desde el Sporting de Portugal, para aportar energía y equilibrio a esa zona, en competencia con Koke Resurrección, Cardoso y Pablo Barrios.

Ni Grimaldo ni Hjulmand se entrenaron todavía con el equipo en la sesión inicial en Majadahonda. El primero, porque sigue en el Mundial 2026 con la selección española. El segundo, por motivos personales, recién concretada su incorporación y con su presentación fijada para este mismo lunes en el estadio Metropolitano. Quedan por llegar algunos más, como Kang in Lee, objetivo ya marcado y avanzado, aunque todavía no ha sido confirmado.

También dependerá de las salidas del equipo. De momento, se ha ido Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City el pasado marzo, con efecto desde el pasado 1 de julio. No sólo una magnífica leyenda del club y su máximo goleador histórico con 212 tantos, sino más que vigente en la última temporada, con lo que es complejo cubrir su baja. También ha salido del equipo el central Clement Lenglet, que jugará los próximos tres años en el Benfica.

Julián Alvarez es el nombre que marca ese apartado. El Atlético ya ha insistido una y otra vez en que no está en venta. No lo traspasará al Barcelona, cuyos movimientos para su contratación han generado tanta polémica en el último mes y medio. El club madrileño ha sido tajante, ha denunciado a la entidad azulgrana ante la FIFA y ha remarcado la campaña que ha hecho de acoso al jugador, que, a la vez, ha pedido ser traspasado este verano.

Entre el Mundial 2026 y la declaración de intenciones del Atlético de remitirse a los 500 millones de su cláusula de rescisión, todo está ahora parado, con ese futuro en el aire, pero aún en el equipo rojiblanco, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Julián Alvarez está hoy por hoy en un laberinto cuya salida es más que difícil.

El caso de Nico González, cuya cesión desde el Juventus terminó el pasado 30 de junio, también está siendo abordado por el Atlético, para intentar su continuidad a un precio mucho más bajo del que figuraba en su opción de compra de 32 millones de euros. Por el momento, está fuera del club, a la espera de nuevos acontecimientos en el mercado.

Habrá que ver qué ocurre también con futbolistas como el uruguayo José María Giménez, que dejó abierta la puerta a una salida al término del curso; el argentino Thiago Almada, cuyo primer año en el Atlético estuvo por debajo de las expectativas; el mexicano Obed Vargas, si se va cedido o no a otro conjunto con la llegada de Morten Hjulmand…

Son los parámetros por los que se mueve el Atlético, cuya pretemporada continuará desde este martes en una mini concentración en la sierra segoviana, en Los Ángeles de San Rafael, a unos 80 kilómetros de Madrid, hasta el sábado; después proseguirá en Majadahonda e incluye, por ahora, dos amistosos: el 1 de agosto con el Manchester United en Estocolmo y el 9 del mismo mes con el Manchester City en Corea del Sur.