El Barça 2026-27 se pone en marcha sin los mundialistas

Entre los citados se encontraba el meta alemán Marc Andre ter Stegen, que está a punto de cerrar su cesión al Ajax de Amsterdam. También se personó en las instalaciones el uruguayo Ronald Araujo, que fue a saludar a sus compañeros y al cuerpo técnico, pese a que no estaba citado.

En total han sido convocados 25 futbolistas, diez de ellos del primer equipo, que han sido citados en la Ciudad deportiva Joan Gamper a las 9:00 CET. El primero en llegar fue el técnico Hansi Flick y, posteriormente, su equipo de ayudantes, con la principal novedad del nuevo preparador físico: Benjamin Kugel.

Además de Ter Stegen, del primer equipo acudieron a la pruebas físicas Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Hector Fort y Roony Bardghji.

El resto son jugadores del fútbol base, del filial y del juvenil: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Alex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart y el mundialista egipcio Hamza Abdelkarim.

Según ha informado el club azulgrana, los jugadores se han sometido a pruebas analíticas, de composición corporal y medidas, además de podología, así como pruebas relacionadas con la salud bucodental y otras de cardio.

El equipo se volverá a entrenar este martes, a las 9:30 CET, y el primer partido de pretemporada será a puerta cerrada ante el Europa, un encuentro que se disputará el 24 de julio en la ciudad deportiva barcelonista.