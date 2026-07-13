El día 33 del Mundial, en 5 claves

Entre el brillo que siempre despiertan los atacantes, entre nombres como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal, surgen las dos defensas más seguras del Mundial 2026. España, con Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marc Cucurella, solo ha recibido un gol. Francia, con Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, ha encajado solo dos.

Este lunes ultiman la preparación de sus respectivos equipos tanto Luis de la Fuente como Didier Deschamps, con todos los jugadores previsiblemente disponibles para el choque entre Francia y España, una vez que la única duda del encuentro en la selección gala, Aurelien Tchouameni, no solo está recuperado sino que apunta incluso a la titularidad en lugar de Manu Koné. La selección española también dispone ya de todos listos para el duelo.

A dos días del partido contra España, Philippe Diallo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), denunció que las declaraciones de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español, tienen un "tufo de racismo intolerable", además de remarcar "el detestable clima que genera tales hedores". “Nuestros jugadores no tienen por qué recibir ningún certificado de nacionalidad de un expresidente español. El equipo de Francia es el equipo de Francia", afirmó. Rajoy escribió en una columna en un diario digital que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió a la posibilidad de una ampliación aún mayor del Mundial de las 48 selecciones actuales a 64, en declaraciones al medio suizo ‘Bluewin’. “Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", dijo.