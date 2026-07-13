El presidente catalán ve las palabras de Rajoy sobre Francia "como mínimo, un error grave"

En una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán comenzó por calificar las palabras de Rajoy como "un error", porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave".

Pidió no hacer "bromas fáciles con este tipo de cuestiones" y argumentó que la identidad nacional "no la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes" que se asumen cuando alguien tiene la nacionalidad de un país, "y esto es lo que hace grande un país".

Antes, en otro momento de la entrevista, Illa puso este comentario de Rajoy, publicado en una columna en El Debate tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial, como un ejemplo de la "nada política" que ve en la oposición y que a su juicio va a hacer que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, vaya a volver a ganar las elecciones y a seguir al frente del Ejecutivo.

Salvador Illa dijo respecto al partido que jugarán este martes España y Francia en la penúltima ronda del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, que espera "que ganemos", que "lleguemos a la final" y que "ganemos la final".