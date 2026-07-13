Iraola espera fichajes para hacer un Liverpool "vertical, intenso y agresivo"

"Quiero hacer un equipo del que nos podamos sentir orgullosos, conectar con nuestros aficionados, he conocido Anfield desde el otro lado. Tenemos que ser un equipo vertical, intenso y agresivo, en el que cada uno pueda sentirse cómodo apoyando. Hemos firmado a algunos, pero necesitamos más. Soy un entrenador egoísta y la clave es trabajar en eso", afirmó.

Iraola explicó que ha trasladado sus preferencias de fichajes a la directiva, porque el club tiene que reemplazar a futbolistas muy importantes, como el extremo Mohamed Salah y el central Ibrahima Konaté, y que ya ha hablado con el staff y con jugadores que han quedado eliminados del Mundial.

"Podemos hacer cosas diferentes, no digo mejor, tengo la ventaja probablemente de que lo jugadores saben lo que vamos a querer. Tenemos que hablar con ellos sobre dónde se sienten más cómodos, entenderlos, hacer pruebas durante la pretemporada y luego decidir", comentó.

Respecto a la vuelta a los entrenamientos de los mundialistas y los que todavía tienen que jugar las semifinales y los últimos partidos del Mundial, Iraola admitió que "merecen un descanso después de una temporada muy cargada" y que se irán incorporando progresivamente, además de contar también con jóvenes para la pretemporada.

"Esto es Liverpool. Tenemos que cambiar algunas cosas y tácticas sobre el campo, pero si me han fichado es porque quieren muchas cosas que he hecho en otros clubes. Quiero ser lo más natural posible. Tres años en la Premier quizá me hayan hecho mejor", comentó después de tres temporadas en el Bournemouth.

El guipuzcoano se mostró encantado de poder disfrutar de "la magia de ser entrenador del Liverpool, conocer y experimentar la ciudad" y dijo estar convencido de que los entrenadores se ganan su continuidad con su trabajo de cada año.

"No voy a estar en una burbuja. No quiero estar en un sitio porque tengo un contrato, tengo dos años. Cuando eres un entrenador solo si estoy feliz y tu estás feliz puedes seguir. Los entrenadores tenemos que ganarnos el derecho a continuar cada año", afirmó.

Iraola, que reemplaza al neerlandés Arne Slot en el banquillo del Liverpool, comenzó su andadura como técnico en el AEK Larnarca, de Chipre en 2018, después de vivir la mayor parte de su etapa como jugador profesional en el Athletic Club.

El Mirandés y el Rayo Vallecano, en el que en su primera temporada consiguió el ascenso a la máxima categoría y en las dos siguiente la mantuvo, fueron sus otros destinos antes de dar el salto a Inglaterra para incorporarse al Bournemouth, al que ha dirigido tres temporadas y ha clasificado para la Liga Europa por primera vez en su historia.